Prende il via AglioRosso Nubia Fest

Viadotto della Magliana - Catalano : Torelli Prende in giro i cittadini : Viadotto della Magliana, Catalano: Torelli prende in giro i cittadini, si dimetta. “Apprendiamo da una nota del dipartimento mobilità che si è deciso di prolungare la sperimentazione del restringimento del Viadotto della Magliana sino al 9 ottobre, per altri 60 giorni, in piena attività lavorativa e scolastica per le famiglie romane” così in una nota Daniele Catalano consigliere del Municipio XI del Gruppo Misto. “Proprio ...

«Mi violentava e mi costringeva a Prendere il Viagra». Nei guai il frate pro migranti : Mi violentava e mi costringeva a prendere il Viagra. Nei guai il frate pro migranti È finito nei guai con… L'articolo «Mi violentava e mi costringeva a prendere il Viagra». Nei guai il frate pro migranti proviene da Essere-Informati.it.

CORCIANO : Il Comune ha avviato il monitoraggio per comPrendere i 'movimenti' della zanzara tigre : Assessore Francesco Mangano, è uno strumento importantissimo ... a giugno è stata installata la cellula di monitoraggio e ad ottobre avremo informazioni sullo sviluppo della popolazione di zanzare-...

Don Zanotti finisce nei guai : "Subivo abusi e mi costringeva a Prendere il Viagra" : Costretto a diventare l'amante di un frate cappuccino che lo minacciava e picchiava. È questo quanto accaduto a un immigrato che viveva da quattro anni nella comunità "Oasi 7", un centro di accoglienza per profughi e minori in difficoltà di Bergamo fondata proprio da padre Antonio Zanotti, ora accusato di violenza sessuale. Il ragazzo racconta di aver vissuto "un'esperienza terribile per cui ho anche tentato di togliermi la vita" - riporta il ...

«In comunità gli abusi. Mi costrinse a Prendere il Viagra» È bufera su don Zanotti : Bergamo, accuse al fondatore della comunità «Oasi 7». I filmini e le foto hard sono già stati depositati in Vaticano e alla Procura di Roma, insieme a una denuncia per violenza sessuale

Migranti - Conte Prende in mano il timone : 'Via i fondi ai Paesi che rifiutano' : ROMA C'è 'grande soddisfazione' a palazzo Chigi. E non solo perché dopo Francia e Malta, anche Germania, Spagna e Portogallo si sono aggiunte agli 'Stati volenterosi' che si prenderanno parte dei 450 ...

Migranti - Conte Prende in mano il timone : 'Via i fondi ai Paesi che rifiutano' : ROMA C'è 'grande soddisfazione' a palazzo Chigi. E non solo perché dopo Francia e Malta, anche Germania, Spagna e Portogallo si sono aggiunte agli 'Stati volenterosi' che si prenderanno parte dei 450 ...

Britney Spears sorPrende al via del tour estivo - con 'Clumsy' e 'Change Your Mind' : Una delle notizie di 'Musica' più divulgate dai principali siti d'informazione nostrani e internazionali vede la Principessa del Pop tornare ad esibirsi sul palco, in occasione dello start del nuovo tour mondiale. Nel corso di quest'estate Britney Spears si esibira' in Europa, Nord-America e Regno Unito. Le novita' del tour estivo A tenere banco nel mondo della Musica, nel corso delle ultime ore, è la news che vede la figlia metaforica di ...

Cassazione - la sentenza che condanna chi dice 'andate via' agli extracomunitari : Salvini la Prende in giro : Dire a un extracomunitario: 'Dovete andare via' può essere perseguibile come reato di odio razziale. A stabilirlo è stata una sentenza della Cassazione, che ha condannato un 45enne imputato per ...

Roma - autobus Atac Prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Paura in viale Regina Elena - un altro autobus Prende fuoco : Alle 12.30 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Roma è intervenuta in viale Regina Elena incrocio viale dell'Università, per incendio di un autobus di linea dell'Atac.

Roma - autobus Prende fuoco in viale Regina Elena : Alle 12.30 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Roma è intervenuta in viale Regina Elena incrocio viale dell'Università, per incendio di un autobus di linea dell'Atac.

Valsassina : la Valle dei Formaggi - il Festival dei Formaggi d'autore che Prenderà il via sabato 14 e domenica 15 luglio : 'Valsassina: la Valle dei Formaggi' vi invita a una specie di transumanza interna alla Valle: è un Festival che vi permette di conoscere e gustare la magia del latte in un mondo fatto di gesti e di ...

Sviluppo sostenibile : a settembre Prende il via la Summer School all’Università di Siena : La prima edizione della “Summer School on Sustainable Development” si terrà all’Università di Siena dal 10 al 21 settembre prossimi. La scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, Sustainable Development Solutions Network Italia e del Mediterraneo, Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese. ...