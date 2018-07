Premio Fair Play | il Valdichiana Outlet Village accoglie i grandi sportivi Kukoc e Di

Premio “Fair Play Mecenate” : vince Giovanni Trapattoni : Annunciati oggi al Salone d’Onore del Coni i vincitori della 22/a edizione del Premio ‘Fair Play Mecenate’ Menarini, riconoscimento che gode del patrocinio del Parlamento Europeo e del Coni e che nasce con l’intento di celebrare sportivi, istituzioni, società sportive, aziende, che si sono contraddistinte per il loro fair Play . La cerimonia di consegna dei premi andrà in scena a Castiglion Fiorentino il 19 luglio. ...

Trapattoni - Santoni e Bortolami tra i premiati del XXII Premio Fair Play-Menarini : ...il rispetto delle regole e l'etica sportiva con la capacità di primeggiare nelle loro discipline rappresenta un messaggio di fiducia e speranza per tutti i giovani atleti che si affacciano al mondo ...

Liga - il Real Madrid vince il Premio fair-play : TORINO - Il Real Madrid è stata la squadra che si è comportata meglio nella Liga 2017/18 . La squadra di Zinedine Zidane ha vinto il premio Fair Play per il secondo anno consecutivo. La classifica è ...

Lega Pro : Premio Fair play al Feralpisalò : Può sembrare una favola, invece è realtà: c’è un club di Lega Pro, Feralpisalò, che ha fatto dei valori e del fair play, le basi per un calcio inclusivo e da anni fa scendere in campo ragazzi con disabilità, che giocano a calcio e si allenano grazie al progetto “Senza di me che gioco è?”. La squadra lombarda è stata la prima società professionistica ad adottare questo modello all’interno del proprio settore giovanile, e ...