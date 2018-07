Post Facebook | Salvini querela Saviano

Salvini querela Saviano per Post su Facebook : ...sulla stampa nazionale e straniera e si sottolinea come le dichiarazioni siano "al di fuori di qualsivoglia esercizio lecito del diritto di critica - non potendosi certo parlare di diritto di cronaca ...

Poste Italiane nel mirino dei truffatori tramite Facebook : L'evoluzione tecnologica, che ha subito nell'ultimo decennio Internet, ha portato i truffatori a spostarsi dalle email ai social network. Ed è proprio su Facebook che è avvenuta l'ultima truffa. Le vittime sono ancora una volta i clienti delle Poste Italiane e ammontano a quasi 800 membri. La metodo

Bucano la ruota e poi rubano in auto : vittima Posta il video su Facebook : Un video postato su Facebook da uno sfortunato automobilista è chiaro, chiarissimo e lascia poco spazio all'immaginazione. Il modus operandi è sempre lo stesso: Bucano la ruota per farti scendere dall'...

In azione truffa PostePay via Facebook : falsi operatori prendono di mira il credito : Meglio conoscere l'ultima truffa PostePay che corre su Facebook in una nuova veste, quella di falsi operatori che si spacciano per dipendenti delle Poste Italiane appunto e che in modo subdolo riescono a minare il saldo delle diffusissime prepagate rilasciate dall'istituto finanziario. Un recente rapporto/inchiesta di 3DLab.net mette in evidenza le modalità del raggiro, eccole di seguito riportate. Non è la prima volta che sulle nostre pagine ...

SCRISSE "SALVINI SPARATI IN BOCCA" SU FACEBOOK : MINISTRO CHIEDE 20MILA EURO/ Il Post della discordia : SCRISSE “Salvini SPARATI” su FACEBOOK: iniziato oggi il processo. Il MINISTRO dell'interno CHIEDE all'imputato 20MILA EURO danni dopo una frase molto offensiva sul social(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Depressione - ecco il vero volto della malattia/ Un Post su Facebook di chi vive questo male oscuro diventa vir : Una donna ha raccontato su Facebook il dramma della sua Depressione e di come si è manifestato: nel rifiuto di lavare i piatti, ecco la sua storia in questo post(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:57:00 GMT)

Problemi Facebook in inglese (anche Messenger) : perché non funzionano in italiano e non si riescono a pubblicare Post : Una gran bella regna i Problemi Facebook in inglese ma pure quelli Messenger: le app del social network non funzionano in italiano da svariate ore, a seguito di aggiornamenti rovinosi che pure per molti hanno significato non poter normalmente pubblicare post attraverso il proprio profilo. Cosa sta succedendo, esiste una soluzione per il bug bloccante? I Problemi Facebook in inglese e poi pure quelli Messenger sono partiti esattamente dal ...

Zaytsev vaccina la figlia e pubblica Post su Facebook : i no vax lo insultano : Il pallavolista Ivan Zaytsev, 29 anni, nei giorni scorsi ha fatto vaccinare sua figlia Sienna e ha deciso di comunicarlo ai suoi fan con un post su Facebook [VIDEO]. Mai avrebbe pensato che una sua scelta di padre avrebbe scatenato un polverone di polemiche. Se molti suoi ammiratori si sono congratulati con lui, infatti, molti no vax lo hanno criticato duramente arrivando addirittura ad insultarlo e minacciarlo. Il post e l'ira dei no ...

Reddito minimo : endorsement di Facebook a proPosta M5S : 'Ho guadagnato mezzo miliardo di dollari per tre anni di lavoro, …, indice di una fondamentale ingiustizia nella nostra economia. La disuguaglianza di Reddito nel nostro paese non è stata così grave ...

Zaytsev vaccina la figlia e Posta la foto su Facebook : insulti e minacce alla famiglia. Il pallavolista : “Inaccettabile” : “Ma ti hanno informato delle possibili reazioni avverse?”, “smetti di fare spot pubblicitari per le big pharma”, “i vaccini creano solo danni, anche dopo molti anni”. Sono solo alcuni dei commenti, tra i più civili, che sono comparsi sulla bacheca del pallavolista italiano Ivan Zaytsev, reo di aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, la foto in compagnia della figlia Sienna appena vaccinata contro il ...

