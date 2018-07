Portobello | Antonella Clerici presenta il video del promo della mitica trasmissione di

Antonella Clerici al lavoro con Portobello. Il VIDEO : Portobello: Antonella Clerici anticipa le novità Antonella Clerici tornerà a ottobre su Rai1. La conduttrice storica de La prova del cuoco dopo le vacanze estive sarà infatti impegnata in un nuovo progetto lavorativo riproponendo nel prime time della prima rete il celebre programma di Enzo Tortora: Portobello. In queste ore la conduttrice di Legnano è stata impegnata con le registrazioni del promo della trasmissione. La Clerici ha spiegato al ...

Carlotta Mantovan approda a Rai 1 a Portobello con Antonella Clerici : Carlotta Mantovan approda a Rai 1, nel programma della Clerici del sabato sera: Portobello. La Mantovan avrà il ruolo che fu di Renée Longarini. La vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, approda su Rai 1 nel programma Portobello Sabato 27 ottobre 2018 in diretta dagli studi di Milano della Rai assisteremo ad un’operazione nostalgia. Già è stato anticipato da tempo che tornerà sugli schermi dell’ammiraglia di Viale Mazzini un programma che ...

Antonella Clerici affiancata da Carlotta Mantovan a Portobello : Carlotta Mantovan insieme ad Antonella Clerici a Portobello Da sabato 27 ottobre in prima serata su Rai1 tornerà in onda Portobello, il varietà ideato e condotto da Enzo Tortora per sei edizioni (comprese tra il 1977 e 1987). A presentare Portobello sarà Antonella Clerici e l’intenzione sarà quella di rifarlo esattamente come lo ricorda la gente, una sorta di operazione amarcord che ci porterà per qualche ora nel passato. La trasmissione ...

Antonella Clerici - concorrenti Portobello : come fare per partecipare : Portobello con Antonella Clerici: ecco come partecipare Antonella Clerici debutterà con Portobello sabato 27 ottobre in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Lo storico programma condotto dall’indimenticabile Enzo Tortora, dal 1977 al 1983 e per un breve periodo nel 1987, tornerà in onda con il mercatino dove i partecipanti potranno di nuovo vendere le loro invenzioni o cercare oggetti facendosi chiamare dal ...

Portobello : si lavora al ‘mercatino’ di Antonella Clerici. Ecco chi stanno cercando : Antonella Clerici E’ il nuovo sabato sera di Rai1. Segna il ritorno in video di Antonella Clerici post addio a La Prova del Cuoco. Ma soprattutto è il reboot di un grande classico della tv, a pieno titolo nella storia del piccolo schermo. E’ Portobello, pronto a debuttare su Rai1 sabato 27 ottobre in prima serata. Come allora, sarà la gente comune la vera protagonista, con le sue storie, le gare di solidarietà, le invenzioni, gli ...

Portobello con Antonella Clerici : aperti i casting : "Dove eravamo rimasti?". Al 1987, quando Rete 2 (l'odierna Rai 2) mandò in onda l'ultima stagione di Portobello, la celebre trasmissione condotta da Enzo Tortora che era nata dieci anni prima portando per la prima volta la gente comune con le sue storie sul piccolo schermo. L'idea era quella di un mercato dove persone comuni potevano presentare le proprie invenzioni, scambiare o vendere oggetti, cercare persone scomparse, ritrovare vecchi ...

Antonella Clerici conduce Portobello. Tutto quello che c’è da sapere! : Antonella Clerici ha lasciato il programma La Prova Del Cuoco per buttarsi a capofitto in una nuova avventura, la conduzione di Portobello! Ecco come spiega le dinamiche che caratterizzeranno la sua nuova vita professionale! Antonella Clerici ha stupito il pubblico televisivo. Ha abbandonato il programma “La Prova Del Cuoco” per cimentarsi in un’altra avventura ancora più complicata, riesumare il programma di intrattenimento ...

Aperti i casting per Portobello - come partecipare? Antonella Clerici riporta su Rai1 lo storico programma : Aperti i casting per Portobello e tutti pronti a partecipare allo storico programma che torna in onda nel prime time di Rai1 con al timone Antonella Clerici. La conduttrice ha lasciato La Prova del Cuoco (Elisa Isoardi condurrà da settembra il programma) proprio perché stanca del daytime e pronta a tuffarsi a capofitto in nuovi progetti per la prima serata a cominciare proprio da Portobello. Nell'epoca dei revival e dei reboot e dopo il ...

