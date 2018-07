Porti | Rixi | grande scommessa è catena logistica per centralità Mediterraneo

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ‘Ladel Paese è creare unaintermodale per ridare alquella, che, negli ultimi 40 anni, ha via via perso”. Lo ha dichiarato il sottosegretario delle Infrastrutture e dei trasEdoardooggi intervenendo alla presentazione dello studio “Scenari Geostrategici della portualità italiana nel quadrante– Mar Nero” organizzata da Assoalle Scuderie di Palazzo Altieri. “Per raggiungere questo obiettivo – ha detto– sono indispensabili i momenti di dialogo e di focus con gli stakeholder dell’economia del mare. Il nuovo governo vuole confrontarsi con operatori e mondo della portualità per costruire un sistema logistico intermodale del Paese, soprattutto sull’ultimo miglio di collegamento con gli scali, per ...