Poldark in replica nel pomeriggio di Canale 5 in attesa della seconda puntata | quando

Anticipazioni Poldark del 15/07 : Ross e Demelza sposi - replica su Mediaset Play : Domenica andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della fiction inglese Poldark. Le Anticipazioni della seconda puntata del 15 luglio ci raccontano la nuova esperienza lavorativa di Poldark: Ross inizia la sua attività nelle miniere Wheal, con l'aiuto di Demelza, ma i due verranno coinvolti da uno scandalo dovuto a pettegolezzi sulla loro relazione. Vedremo però come, con grande sorpresa per tutti, Ross sposerà improvvisamente Demelza. La ...

