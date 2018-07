Picchiò manifestanti | bufera su collaboratore di Macron

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Parigi, 19 lug. (AdnKronos) – La procura francese ha avviato un’inchiesta sul funzionario della sicurezza di che appare in un video, pubblicato per la prima volta ieri sera da Le Monde, mentre picchia due giovani durante una manifestazione il primo maggio scorso, fingendo di essere un poliziotto. I procuratori stanno valutando le incriminazioni nei confronti di Alexandre Benalla, che era guardia del corpo didurante la campagna elettorale e poi, dopo la vittoria, è entrato come funzionario della sicurezza dell’Eliseo. Secondo quanto emerso, Benalla lo scorso primo maggio aveva chiesto il premesso di usare il suo giorno libero per “osservare le operazioni di polizia” durante la tradizionale manifestazione nel giorno della Festa dei lavoratori. Ma il video mostra Benalla che, insieme agli altri agenti anti-sommossa e indossando il loro stesso casco con ...