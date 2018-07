Piazza Affari | si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli

Banca IFIS su di giri a Piazza Affari : Teleborsa, - Effervescente sulla borsa di Milano il titolo Banca IFIS, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,05%. Ieri 18 luglio 2018, la Banca che si occupa di credito ...

Piazza Affari : seduta euforica per Aeffe : Ottima performance per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che scambia in rialzo del 3,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aeffe evidenzia un ...

Borse europee sotto la parità. Piazza Affari si allinea : Piazza Affari continua la seduta sotto i livelli della vigilia, intonandosi all'andamento debole delle Borse europee. Mentre, oltreoceano continua la stagione delle trimestrali, con giganti del ...

Piazza Affari : senza freni Banca Ifis : Brilla l' Istituto con sede a Venezia , che passa di mano con un aumento del 2,39%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banca Ifis mantiene forza ...

Piazza Affari : allunga il passo Mondo Tv : Effervescente Mondo Tv , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mondo Tv evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Mondadori : Si muove in profondo rosso il gruppo editoriale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,18% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Male Buzzi Unicem sul mercato azionario di Piazza Affari : Pressione sulla società attiva nel settore del cemento , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,66%. La tendenza ad una settimana di Buzzi Unicem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Fiat Chrysler viaggia sugli scudi a Piazza Affari : Teleborsa, - viaggia in buon rialzo a Piazza Affari , il titolo di Fiat Chrysler che mostra un rialzo dell'1,44%, sovraperfomando rispetto al FTSE MIB che scivola dello 0,22%. Secondo alcuni rumors, ...

Borse europee caute. Piazza Affari in lieve rialzo : Avvio con un timido più per Piazza Affari che nonostante non si discosti molto dai livelli della vigila, evidenzia un vantaggio rispetto al resto d'Europa che rimane sulla linea di parità. Mentre, ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su OVS : Grande giornata per il leader dell'abbigliamento in Italia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,08%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che OVS ...

Piazza Affari : spinge in avanti Sias : Prepotente rialzo per la holding , che mostra una salita bruciante del 2,68% sui valori precedenti. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari a un passo dai 22.000 punti (19 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari è a un passo dai 22.000 punti e OGGI proverà ancora a raggiungerli. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 04:46:00 GMT)

Borse europee chiudono in rialzo. Piazza Affari rimane al palo : Una posizione che ricalca l'intervento di ieri 17 luglio, quando al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA. Intanto, Christine Lagarde lancia l'allarme sui ...