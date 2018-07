Piano Industria 4 0 | oltre metà delle aziende lo ignora

Infortuni : Zoppas (Confindustria Veneto) - plauso a Regione per Piano strategico : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Il piano strategico regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il risultato di un processo di condivisione di obiettivi e strategie da parte di tutti i portatori di interesse, sia pubblici che privati. Per Confindustria la sicurezza dei lavoratori è una priorità assoluta. La sicurezza sul lavoro si basa soprattutto sulla prevenzione, sulla quale investiamo da sempre e la nostra ambizione ideale è ...

Infortuni : Zoppas (Confindustria Veneto) - plauso a Regione per Piano strategico : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Il piano strategico regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il risultato di un processo di condivisione di obiettivi e strategie da parte di tutti i portatori di interesse, sia pubblici che privati. Per Confindustria la sicurezza dei lavoratori è una priorità

Banca Etruria - nel processo per truffa spunta il ' Piano industriale Bronchi' sulle difficoltà dell'istituto di credito. Ascoltati gli ... : Un nuovo documento è stato acquisito agli atti questa mattina durante il processo per truffa nei confronti di dirigenti e funzionari di Banca Etruria . Si tratta del cosiddetto 'Piano industriale ...

Exprivia - Italtel presenta Piano Industriale 2018-2023 : Exprivia presenta oggi nella sede di Borsa Italiana il Piano Industriale 2018-2023 predisposto a seguito dell'investimento, perfezionato lo scorso 14 dicembre, in una partecipazione pari all'81% del ...

Fca verso la piena occupazione con produzione in Italia dei 9 modelli del Piano industriale : TORINO - Fca conferma ai sindacati che produrrà in Italia nove degli undici modelli previsti dal piano industriale per l'Europa e assicura che questo permetterà di raggiungere la...