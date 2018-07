Perché l' Italia non può rinunciare al gasdotto Tap

Perché le startup italiane vanno in cerca di fortuna in Germania : Incontro delle startup italiane a Berlino (foto: Smau) “Un business model che ha già dimostrato di essere efficace, un piano di sviluppo economico chiaro, referenze di alto livello e team competente: sono le quattro caratteristiche principali che una startup deve avere per avere successo in Germania. Questo sempre che l’azienda non sia in possesso di una tecnologia ad alto tasso innovativo, e allora i quattro punti precedenti passano in secondo ...

Scontro tra Open Arms e Salvini : in Spagna Perché Italia non ci tutela | Ministro : cosa nascondono? : Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? Continua a leggere L'articolo Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? proviene da NewsGo.

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Cazzola vs Mussolini : “Ero di Forza Italia - ma voterò Pd Perché voi mi fate schifo”. E Roventini fraintende : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra l’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola. L’economista attacca Lega e M5s, definendo i suoi esponenti “ragazzotti”, poi rivolge un monito personale ad Alessandra Mussolini: “Per me il populismo è una moderna forma di fascismo. Quindi, capisco benissimo la sua posizione”. “Scusami, ma tu non ...

Perché i vincitori morali di questi Mondiali siamo stati noi italiani : Ora che sono terminati, possiamo finalmente dichiararlo: i vincitori morali di questi Mondiali siamo stati noi italiani, che alla sparizione della nostra nazionale dal globo calcistico abbiamo reagito immedesimandoci nelle nazionali altrui e scoprendo nei nostri cuori ragioni per dichiararci tempora

"Sono emigrato in Australia Perché in Italia è impossibile realizzare sogni" : Alberto Borghi, classe 1981, nato e cresciuto nella provincia di Treviso, non ha dubbi nel definirsi "orgoglioso di essere Italiano, ma un Italiano emigrato all'estero". Da quattro anni si è trasferito con la moglie a vivere dall'altro capo del mondo, in Australia, e da allora non si è più voltato indietro e il nostro Paese lo guarda da lontano, senza nostalgia. Eppure in Italia Alberto e sua moglie Silvia avevano entrambi ...

"Non esistono solo Roma o Napoli. L'Italia è bella Perché ci sono i paesi - ma nessuno li considera" : "Non siamo tutti milanesi, Romani, napoletani. L'Italia è bella perché c'è Rotondella e Napoli. C'è Roma e Pescasseroli. Bisogna riscoprire la bellezza delL'Italia interna da troppo tempo dimenticata". Tuona così Franco Arminio, poeta e scrittore, attento viaggiatore e guerriero delL'Italia marginale. Di quelL'Italia in cui abita ("sono nato a Bisaccia, in Irpinia, e non ho mai pensato di andare via") e di cui ...

Cristiano Ronaldo e non solo : Perché il calcio italiano sta vincendo il mondialino del mercato : In due modi: osservando i volti di chi è sbarcato quest'estate nel nostro mondo del pallone o di chi è tornato dopo un lungo pellegrinaggio all'estero, e sciorinando alcuni dati sul mercato in corso, ...

Dua Lipa ha ringraziato (in italiano) i fan Perché il suo primo album è certificato ORO in Italia : "Grazie mille" <3 The post Dua Lipa ha ringraziato (in Italiano) i fan perché il suo primo album è certificato ORO in Italia appeared first on News Mtv Italia.

Perché - secondo la Corte dei conti Ue - Bruxelles sta dando troppa flessibilità all'Italia : Tra 2014 e 2018 l'Italia ha 'registrato un consistente deterioramento del saldo strutturale' e non ha 'realizzato progressi nella riduzione del debito nonostante l'espansione' dell'economia. Ora l'...

Perché lo spread oggi punisce l'Italia per la sua inaffidabilità : ... il differenziale di rendimento dei nostri titoli di Stato rispetto ai Bund tedeschi arrivò a toccare la cifra record di 574 punti base, nonostante i fondamentali dell'economia italiana, nonché la ...

Perché in Italia - culla della buona tavola - le startup del cibo non sono ancora decollate : (Foto: Getty Images) In Italia la digitalizzazione del mondo del cibo è stata complicata. Sconta un peccato d’origine: gli operatori del settore inizialmente non si sono mossi inglobando la tecnologia. Lo stanno facendo ora, recuperando il tempo perso. Certi che quello che si configura sia un mercato dalle grandi potenzialità, al centro degli interessi di molti player. Conferma Layla Pavone, direttore maketing e comunicazione ...

Juventus - CR7 sorprende tutti : lunedì parlerà italiano. Vi spieghiamo perchè… : CR7 sorprende tutti- lunedì è il grande giorno. Cristiano Ronaldo è pronto a vestire bianconero dinanzi ai suoi nuovi tifosi. Cresce l’attesa, città totalmente in fermento. Ronaldo sarà presentato all’Allianz Stadium dinanzi ad una cornice di tifosi pazzesca. Una presentazione senza eguali, la quale andrà in scena dopo le visite mediche di rito e dopo […] L'articolo Juventus, CR7 sorprende tutti: lunedì parlerà italiano. Vi ...

Tremonti : 'Ecco Perché l'Italia non potrà uscire dall'euro. Al Sud serviva Cassa del Mezzogiorno' : 'Tornando alla lira, l'Italia ritroverà il suo passato, ma non il suo futuro'. Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia durante il Governo Berlusconi, è stato l'ospite d'onore del dibattito 'Europa al bivio' ospitato dall'Università telematica Pegaso e organizzato dall'associazione Nord e Sud. 'All'origine - ...