Perché a Salvini serve dignità sul lavoro

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Dl dignità - Salvini : se non è d'accordo Perché Boeri non si dimette? : ...al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e delle minori entrate di cui all'articolo 1 e 2 - si legge - e comunica le relative risultanze al ministero del Lavoro e al ministero dell'Economia ...

Non solo Salvini. Perché tocca fare i conti con l'uomo forte in - post - politica : ... dalla figura del grande legislatore russoviano al superuomo nietzscheano, dall'eroe dell'antivittoriano Thomas Carlyle , che lo preferiva nettamente alla triste scienza economica, fino, per l'...

Perché Salvini strizza l'occhio a Visegrad? : Il commento di Pierluigi Magnaschi, direttore del quotidiano Italia Oggi Chi si oppone alla politica sull'immigrazione alluvionale clandestina, varata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, ...

“Tutti parlano di lei”. Perla Tiziana : Perché la fan di Salvini è famosa in tutta Italia : Chi è PerlaTiziana (@PerlaTiziana su Twitter)? Se lo sono chiesti in molti ieri dopo aver scoperto che questo misterioso account li aveva bloccati apparentemente senza motivo. O meglio forse un motivo c’è. perché Tiziana è diventata improvvisamente famosa grazie ad un suo folgorante tweet in difesa del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Più di #CristianoRonaldo e di #TemptationIsland, in questi giorni su Twitter l’hashtag primo tra i ...

67 migranti salvati. Salvini : 'No allo sbarco'.Toninelli : 'Sì perchè l'equipaggio in pericolo' : Diventa un caso il recupero di 67 persone soccorse da una nave privata battente bandiera italiana e poi trasferite sulla diciotti della guardia costiera.'Non possiamo sostituirci ai libici' ribadisce ...

Cos’è la protezione umanitaria e Perché Salvini vuole ridurne l’uso : Cos’è la protezione umanitaria, cosa dice la circolare del ministero dell’interno e perché molti la criticano. Leggi

Perché su immigrazione e sicurezza Salvini gioca con la percezione della realtà : Tra percezione e realtà. È un conflitto aperto quello tra il sentire comune e la realtà dei fatti e dei numeri. In particolare sui temi più divisivi, come l'immigrazione e la sicurezza. Non a caso sono questi i cavalli di battaglia di Matteo Salvini, che ha così abbandonato al loro destino i ben men

MATTARELLA-SALVINI/ Oggi il capo della Lega rischia molto - ecco Perché : Oggi Mattarella vedrà Salvini. Sulle inchieste, il capo dello Stato sarà impermeabile. Ma anche sui nodi politici Salvini potrebbe rischiare, ecco perché. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:00:00 GMT)FONDI della Lega/ La verità politica è nascosta in Cassazione (e in M5s), int. a G. PecorellaFONDI della Lega/ Pm, M5s e Saviano, la caccia al "tesoro" diventa un boomerang, di A. Fanna

Danilo Toninelli - Matteo Salvini : 'Non siamo di destra - ecco perchè sui migranti lo appoggio' : Una lunga intervista. Per difendere l'operato del governo, e il suo in particcolare, e il 'rapporto' con Matteo Salvini . Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e Infrastrutture, è stato da più ...

Giorgia Meloni - fuga da Fratelli d'Italia : chi va con la Lega e Perché per Matteo Salvini non è un affare : Il vento gonfia le bandiere di Pontida e trascina su quel pratone gli stendardi un po' derelitti degli alleati di centrodestra in astinenza di potere. Se a farne le spese è soprattutto, in termini ...

Salvini : Mattarella sensibile Perché tutti abbiano diritto parola : Roma, 5 lug., askanews, - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ministro dell'Interno, conferma che il Carroccio ha chiesto un incontro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla vicenda ...

