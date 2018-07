Per il Csm è in pole il genovese Benedetti Consulta | è in gioco il nome di Alpa

Giustizia : notte trattative - domani Parlamento vota Per Csm e giudice Consulta : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – notte di trattative in vista della seduta comune del Parlamento, in programma domani alle 14.30, per eleggere gli otto membri del Csm e il giudice della Corte costituzionale chiamato a sostituire Giuseppe Frigo dimessosi il 7 novembre del 2016. In questo caso dovrebbe arrivare l’attesa fumata bianca, interrompendo così una vacanza che domani arriverà a 618 giorni, sfiorando il record dei 623 che ...

M5S - voto in corso su Rousseau Per la scelta dei candidati Per il Csm : ROMA. Ancora al voto su Rousseau. Come per il cda Rai , anche per i candidati al Csm i 5Stelle ricorrono al voto. È in corso la consultazione online degli iscritti per indicare i nomi che i ...

Vittoria storica al Csm - ora al lavoro Per tutti i magistrati : I risultati emersi dalle elezioni dei componenti togati del nuovo Consiglio superiore della magistratura rappresentano una Vittoria storica per il nostro gruppo, che vede quasi raddoppiare il numero dei componenti (da 3 a 5) e che vede dopo oltre 20 anni la presenza all'interno del Consiglio di un giudice di legittimità espresso dal nostro gruppo (Francesca Miccichè). Eccezionale anche il risultato ottenuto tra i pubblici ...

Csm - cambia la maggioranza tra le toghe : successo Per i moderati di Mi e Per Davigo. Dimezzate le correnti di sinistra : Dopo l’exploit dei “nuovi” la conferma dei moderati. È finito lo spoglio delle elezioni per i 16 membri togati del Consiglio superiore della magistratura. Gli ultimi ad essere eletti sono i 10 giudici di merito che faranno parte del nuova composizione di Palazzo dei Marescialli: Magistratura Indipendente avrà 5 posti, due in più rispetto all’ultima legislatura, cinque i seggi anche per Unicost che non muta la sua ...

Csm - scrutinio Per la Cassazione : en plein Per Davigo - primo degli eletti : ROMA. En plein di Pier Camillo Davigo per il Csm . Con 2.522 voti - un numero molto alto su 8.010 toghe andate alle urne tra domenica e lunedì - l'ex pm di Mani pulite si piazza al primo posto tra i ...

Csm : boom di voti Per Davigo - eletta anche Loredana Micciché : boom di voti per Piercamillo Davigo, eletto come uno dei due membri togati di legittimità del Csm insieme a Loredana Micciché di Magistratura Indipendente. Per Davigo, leader di Autonomia&Indipendenza e presidente di sezione in Cassazione, sono stati espressi 2.522 voti: un ampio distacco rispetto alla Micciché che è stata la seconda più votata con 1.760 preferenze. ...

