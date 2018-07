Pensioni | Corte Strasburgo | no a ' class action'

Riforma Pensioni 2018/ Corte Ue respinge ricorso contro Bonus Poletti (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La Corte europea ha respinto il ricorso contro il Bonus Poletti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:57:00 GMT)

Pensioni - Corte dei Conti : azzardato allentare la Fornero : ... in una parola, grazie ad un miglioramento significativo delle condizioni complessive dell'economia e del suo mercato del lavoro.

Riforma Pensioni 2018 - monito Corte dei Conti/ "Legge Fornero non si tocca" : stop Quota 100? (ultime notizie) : Riforma Pensioni, ultime notizie. Le parole di Matteo Salvini: impegno su Quota 100 e Quota 41.

Pensioni - Corte dei Conti stop "Non toccate la Fornero" Quota 100-Quota 41 in pericolo : "La correzione effettuata con legge Fornero sul fronte del sistema Pensionistico "è stata brusca; ma è la virulenza della crisi sovrana che l’ha imposta". E' quanto si legge nel Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti che sottolinea come, considerando "le evidenze di cui disponiamo, soprattutto di quelle in materia di proiezioni della spesa nel lungo periodo", ...

Pensioni - la Corte dei conti frena il governo Conte : 'La legge Fornero non può essere modificata' : Si complica la strada del governo Lega-M5s per il superamento della legge Fornero sulle Pensioni . Dai giudici della Corte dei conti è arrivato un brusco stop a ogni tipo di riforma del sistema ...

Pensioni - Corte conti : «Non ci sono spazi per correzioni alla Fornero. Evitare altro debito» : La Corte mette in guardia il governo dai piani di revisione della legge Fornero:?Dopo aver rimarcato che «specie in campo previdenziale, le politiche pubbliche dell'oggi influiscono sulla spesa di domani», la Corte avvisa che «è cruciale non creare debito Pensionistico aggiuntivo»....

Riforma Pensioni 2018/ Legge Fornero - Corte dei Conti : è stata brusca - ma non va cambiata (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La Corte dei Conti dà un giudizio sulla Legge Fornero.