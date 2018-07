Pd | Sala | “Al Sud è un disastro | non c’è altra definizione Legittima difesa? Non è una

ilfattoquotidiano

: UN #FISCO AMICO GENERA FIDUCIA Oggi alle ore 10.30 al #Senato (Sala Nassiriya) parteciperò alla conferenza stampa… - renatobrunetta : UN #FISCO AMICO GENERA FIDUCIA Oggi alle ore 10.30 al #Senato (Sala Nassiriya) parteciperò alla conferenza stampa… - museiincomune : “L'originalità consiste nel tornare alle origini.” A.Gaudì Buongiorno dalla sala delle caldaie della… - la_Biennale : #BiennaleCinema2018 Il Golem – Come venne al mondo (1920) alla Pre-apertura di #Venezia75. Il classico del cinema m… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il Partito democratico secondo il sindaco di Milano, Giuseppe, “è abbastanza in difficoltà al Nord, e a Milano meno che altrove, ma al Sud è une non c’è”, come ha sottolineato a margine della sua visita all’evento Campus Party, alla fiera di Rho, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare la situazione del partito. “Mi chiedo poi se questa regola del segretario che è anche candidato premier sia ancora attuale – ha aggiunto -, credo che non vada bene in questo momento in cui ci vuole un segretario disponibile a spendersi totalmente per il partito che è in difficoltà”. L'articolo Pd,: “Al Sud è un, non c’è? Non è una priorità” proviene da Il Fatto Quotidiano.