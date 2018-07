Passa la legge che rende Israele ' più ebraica'

PAOLO MALDINI : I 50 ANNI DI UNA LEGGENDA/ Il ricordo del papà Cesare : "Non mi abituo a parlarne al Passato" : PAOLO MALDINI: i 50 ANNI di una LEGGENDA, festeggia oggi il compleanno lo storico capitano del Milan. Mezzo secolo per uno dei calciatori più forti di tutti i tempi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:12:00 GMT)

“È troppo - hai Passato il segno!”. Belen - che ha combinato… Davanti a tutti. L’argentina non ci va leggera e dalla parole Passa ai fatti : volano schiaffi : Il periodo non è dei migliori. Da una parte la crisi con Andrea Iannone che sembra irreversibile. Dall’altra la carriera in tv che stenta a decollare. Insomma, qualche ragione per essere nervosa Belen Rodriguez l’avrebbe pure. Però stavolta ha forse esagerato. Sì perché dalle parole è passata ai fatti, o meglio: dalle chiacchiere alle mani. Durante un evento Swarovski infatti si è assistito, fotografato da “Diva e donna” a un momento di tensione ...

In Danimarca Passa il 'burqa ban' : la legge che vieta di coprirsi il volto in pubblico : In Danimarca il parlamento ha approvato la legge che vieta di indossare in pubblico indumenti che coprono il viso, come il niqab ed il burqa. Una decisione che...

Ungheria - Passa la legge contro le ong che aiutano i migranti : ... Gyorgy Lukacs , trasportati a destinazione ignota, e la chiusura della casa di Lukacs dove fino a un giorno prima studiosi di tutto il mondo lavoravano all´edizione postuma di sue opere. Tags ...

PORTOGALLO - SI VOTA LEGGE EUTANASIA IN PARLAMENTO/ Ultime notizie - cosa succede se Passa il testo : PORTOGALLO, voto in PARLAMENTO su legalizzazione EUTANASIA: Ultime notizie, domani i deputati decidono. Chiesa e Ordine dei Medici si esprimono contro il Governo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:02:00 GMT)

LEGGE 104 E PERMESSI/ Passaggio al part time e trasferimento di sede : cosa succede? : LEGGE 104 e PERMESSI con il Passaggio a contratto part-time non si perde il diritto ad averli, ma occorre calcolare il numero spettante in base alle indicazioni Inps e Inpdap(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:24:00 GMT)