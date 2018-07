Partorire più figli aumenta il rischio di Alzheimer Una ricerca

Alzheimer : Partorire più figli aumenta il rischio : Mettere al mondo più bambini può essere molto gratificante per una donna, ma potrebbe non esserlo per la sua salute. Uno studio condotto dalla Seoul National University, pubblicato sulla rivista Neurology, ha scoperto che le donne che danno alla luce 5 o più bambini hanno maggiori probabilità di ammalarsi di Alzheimer. A rischio sono anche le donne che hanno abortito, volontariamente o meno. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno ...