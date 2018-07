Parco nazionale dello Stelvio | insediato il Consiglio direttivo

Yosemite - Parco nazionale minacciato da un incendio : morto un pompiere/ California - 12mila acri distrutti : Yosemite, parco nazionale minacciato da un incendio: morto un pompiere. Ultime notizie, California: 12mila acri di boscaglia andati distrutti, vigili del fuoco in azione(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

California : vasto incendio minaccia il Parco nazionale di Yosemite - ordinate evacuazioni : vasto incendio nel nord della California: le fiamme minacciano il Parco Nazionale di Yosemite. Sono già stati ridotti in cenere oltre 50 km quadrati di territorio e almeno una persona (un vigile del fuoco) ha perso la vita. Sul posto almeno 1.500 i pompieri: il rogo è alimentato da migliaia di piante morte per la siccità nei due anni precedenti (27 milioni di piante sono morte nel 2017 e 62 milioni l’anno prima). Le autorità hanno disposto ...

Parco nazionale del Vesuvio : progetto di videosorveglianza da 230mila euro su 40 km : Il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, ha illustrato oggi il nuovo sistema di videosorveglianza, nel Castello Mediceo di Ottaviano (Napoli), alla presenza del Ministro all’Ambiente, Sergio Costa, e del colonnello del coordinamento territoriale carabinieri per l’Ambiente, Antonio Lamberti, oltre che del sindaco della cittadina, e presidente della comunità delle fasce tricolori del Parco Nazionale ...

Reggio Calabria : domani la presentazione del “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco nazionale dell’Aspromonte” : Venerdì 13 luglio alle ore 18 presso gli “Scavi” di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, verrà presentato il “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte”. La conferenza stampa si inserisce nell’ambito della due giorni di iniziative organizzate dal “Comitato Corso Sud” e dal Parco Nazionale per sostenere la candidatura dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO), che si ...

GR : meno visitatori al Parco nazionale svizzero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Oggi iniziato al Parco Archeologico di Selinunte la convention internazionale sulla botanica. : ... della Fondazione Herbarium Greuter e di WISHE , World International Sicilian Heritage, ha organizzato il Simposio internazionale La Botanica fra Natura, Cultura, Arte e Scienza , Botany at the ...

Parco Archeologico di Selinunte : al via la convention internazionale sulla botanica : “Da oggi si apre davvero una pagina storica per Selinunte. Per la prima volta si pone l’accento sulla flora endemica di questo Parco così ampio da contenere brani residui della copertura vegetale primigenia. Ben sessanta esperti, ricercatori, scienziati, provenienti da 55 città diverse. Saranno rappresentate varie nazioni come la Bulgaria, Turchia, Grecia, Svizzera, Marocco, Inghilterra, Slovacchia, Francia, Germania, Canada, Spagna, ...

Parco nazionale dello Stelvio : viaggio nella terra dell’acqua - in Val di Sole : terra di preziose acque e di foreste. Cogolo di Pejo (TN), in Val di Sole, è circondata dagli alberi di larice, abete rosso e pino cembro, rifugio per stambecchi, caprioli, camosci, che si può avere la fortuna di incontrare nella rigogliosa vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio. È la località dei laghetti alpini, dei torrenti, delle cascate, del fiume Noce su cui praticare rafting e delle terme di Pejo, rinomate per gli effetti curativi. ...

Parco nazionale Monti Sibillini : FAI - LIPU e WWF chiedono interventi urgenti per garantire una fruizione sostenibile : Nel comprensorio di Castelluccio di Norcia in queste settimane con la nota fioritura al suo apice si apre una fase di vera e propria emergenza. FAI, LIPU e WWF, in una lettera inviata al Ministro dell’Ambiente, al Prefetto di Perugia, al Prefetto di Macerata, al Presidente dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al Direttore dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini al Presidente della Giunta della Regione Marche, al Assessore ...

Parco nazionale dell’Asinara : Fornelli “Oltre il carcere” : L’area di Fornelli inserita in un progetto integrato di sviluppo di interesse sovralocale, che considera l’isola dell’Asinara una risorsa strategica per lo sviluppo del Nord Sardegna. Un insieme di azioni che consentono all’ex carcere di Fornelli di diventare “la porta del Parco”. Una visione non certo utopistica che potrà essere approfondita attraverso il workshop “Oltre il carcere”, in programma a Cala Reale il 21 ...

Parco nazionale Gran Paradiso : al via a luglio 'A piedi tra le nuvole' : Così gli amanti dello sport e dell'escursionismo troveranno nella cornice "natura e sostenibilità" tante proposte attive come escursioni e attività di scoperta, fra cui la manifestazione legata al ...

14/06/2018 - Parco nazionale del Matese - Pd : "Accelerare l'iter di attuazione" : ... individuate nella legge di stabilità 2018 e vistate dalla stessa Ragioneria di Stato e dal Ministero dell'Economia e Finanze. Ed altre, aggiunge la consigliera del Pd, «possono essere intercettate, ...

Nati tre cuccioli di orso nel Parco nazionale Majella : ... emerge ancora di più il ruolo che il Parco ha per il futuro di questa specie, uno dei taxa di orso più rari al mondo, presente esclusivamente nelle montagne dell'Appennino centrale., h. 20,00,

Musica - teatro e cultura : la cornice naturale del Parco nazionale Gran Paradiso fa da sfondo a concerti - incontri e spettacoli : Fare trekking e passeggiate sui sentieri non è l’unico modo possibile per conoscere il territorio del Parco, incuneato fra Piemonte e Val d’Aosta: un modo diverso e accessibile a tutti per accostarsi all’area protetta passa attraverso le note dei canti corali, le letture di pagine di scrittori che hanno amato e vissuto queste valli, i saperi antichi degli artigiani, perché l’estate al Parco è natura ma è anche cultura! Sono tre le manifestazioni ...