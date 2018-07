Eduardo Aparecido de Almeida, uno dei capi dell'organizzazione criminale brasiliana nata nello stato di San Paolo 'Primeiro comando da capital' (Pcc), è stato arrestato ad Asunciòn, in Paraguay. La lussuosa residenza nella quale si trovava, secondo il procuratore paraguaiano, Lorena Ledesma,appartiene all' ex calciatore argentino Roberto Nanni, protagonista di alcune apparizioni nel campionato italiano (Siena,Messina e Crotone) fra il 2005 ed il 2008.(Di giovedì 19 luglio 2018)

