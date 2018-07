Paolo Borsellino | 26 anni dopo la strage di Via d' Amelio la tv ricorda il giudice e la

"TRATTATIVA STATO-MAFIA ACCELERÒ MORTE BORSELLINO"/ Il fratello accusa : "Paolo sacrificato sull'altare" : Paolo Borsellino, "trattativa STATO-MAFIA ACCELERÒ sua MORTE": le motivazioni della sentenza arrivano nel giorno del 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:14:00 GMT)

I giudici : "La trattativa Stato Mafia accelerò l'esecuzione di Paolo Borsellino". E Dell'Utri "rafforzò i piani di Riina" : "L'invito al dialogo che i carabinieri fecero arrivare al boss Totò Riina dopo la strage di Capaci sarebbe l'elemento di novità che indusse Cosa nostra ad accelerare i tempi dell'eliminazione di Paolo ...

Paolo Borsellino - la lettera della nipotina Fiammetta : 'Caro nonno - mi dispiace per quel 19 luglio. Ti coccolerei' : Paolo Borsellino , la morte 26 anni fa insieme agli uomini della scorta. Oggi, al termine della messa in memoria del giudice una lettera della nipotina Fiammetta ha commosso i presenti: 'Caro nonno mi ...

La nipotina di Paolo Borsellino scrive al nonno : "Fossi vivo - quanto ti coccolerei" : "Caro nonno, mi dispiace per il 19 luglio 1992. Certo se tu fossi vivo, avresti capito quanto ti coccolerei. Ti voglio bene, la tua nipotina". A scriverlo è Fiammetta Borsellino, la nipotina di Paolo Borsellino:...

Anniversario uccisione Paolo Borsellino. Mattarella : "Non smettere di cercare la verità" : Palermo si ferma per ricordare la strage di via d'Amelio, nel ventiseiesimo Anniversario, per non dimenticare. "Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage" afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo di non fare passi indietro nel far luce su quanto avvenne il 19 luglio 1992, quando Cosa Nostra consumò la sua ...

Via D'Amelio 26 anni dopo : il ricordo di Paolo Borsellino e la richiesta della verità : 26 anni fa ci lasciava, per colpa di un vile atto mafioso, il giudice Paolo Borsellino e gli angeli della sua scorta. Il 19 luglio, da quel terribile 1992, non è più stato una semplice data sul calendario, è diventato molto di più. È divenuto la data simbolo (insieme al 23 maggio, giorno della strage di Capaci) della lotta contro la mafia, contro l'ingiustizia, del ricordo di un uomo che, insieme a Giovanni Falcone, ha dato la sua vita per un ...

Paolo Borsellino - 26 anni dopo la strage di Via d'Amelio la tv ricorda il giudice e la sua scorta : Paolo Borsellino muore il 19 luglio 1992 saltando in aria davanti al portone della casa della mamma, in Via d'Amelio a Palermo: a ucciderlo una Fiat 126 carica di tritolo targata Mafia. La visita settimanale all'anziana madre diventa l'ultimo atto della vita del giudice che più di altri, insieme a Giovanni Falcone, ha istruito il maxiprocesso alla Mafia che ha decapitato i vertici dell'allora Cosa Nostra.prosegui la letturaPaolo ...

