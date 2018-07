Paolo Bargiggia contro il comunicato di Sportmediaset it | Sono incazzato Tutelerò

blogo

(Di giovedì 19 luglio 2018), il giornalista sportivo in forza a Mediaset dal 1994, non ci sta a passare per razzista. Dopo aver scritto un tweet sulla Francia durante i Mondiali di calcio ("Una nazionale completamente autoctona, un popolo di 4 milioni di abitanti, identitario, fiero e sovranista: la #Croazia,un melting pop di razze e religioni, dove il concetto di nazione e Patria é piuttosto relativo: la #Francia. #iostoconlacroazia", lo scritto), è scoppiato il finimondo. E anche due testate di Mediaset sidissociate con una nota congiunta: "Tgcom24.it e.it si dissociano fermamente dalle affermazioni dal tenore e dal contenuto razzista pubblicate dasul suo account personale di Twitter, in particolare quelle legate alla finale mondiale tra Francia e Croazia".prosegui la letturaildi.it: "...