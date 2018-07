Pallavolo – Europeo U20 maschile | gli azzurrini accedono alle semifinali 5°-8° posto

Pallavolo – Europeo Under 20 Maschile : gli azzurrini superano la Polonia - Belgio-Russia decisiva : Gli azzurrini superano la Polonia 3-1 agli Europei Under 20 maschili, adesso il match tra Belgio e Russia sarà decisiva per le sorti del torneo L’Italia chiude a testa alta la fase a gironi dell’ Europeo Under 20 Maschile . I ragazzi di Monica Cresta si sono resi protagonisti di una buona prestazione, grazie al quale hanno superato la Polonia con il risultato di 3-1 (26-24, 22-25, 25-18, 25-18). Con i tre punti conquistati oggi, la ...

Pallavolo – Europeo U20 Maschile : gli azzurrini cedono alla Russia 3-2 : Niente da fare all’Europeo U20 Maschile per l’Italia Nell’Europeo Under 20 Maschile è arrivata la prima sconfitta per gli azzurrini di Monica Cresta che dopo i successi su Francia e Turchia oggi a Kortrijk hanno ceduto alla Russia 2-3 (25-22, 25-20,8-25, 16-25, 15-17). Il ko non compromette il cammino di Recine e compagni (2V e 7p), che però mercoledì dovranno riscattarsi contro il Belgio (ore 20): match chiave per la ...