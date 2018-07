Pallanuoto femminile | Europei 2018 | l’Italia travolge la Croazia 24-3 Secondo successo

LIVE Italia-Croazia - Europei Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa per una comoda vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia: missione secondo posto agli Europei di pallanuoto femminile, per il Setterosa, che, svanito il sogno del primato, ora vuole centrare la seconda piazza dopo il pareggio con l’Olanda. Saranno decisive le ultime due sfide della fase a gironi: le ragazze del CT Fabio Conti, oggi, giovedì 19 luglio, alle ore 17.00, affronteranno la Croazia, che con le olandesi ha perso 1-21, e dovranno ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : verso Italia-Croazia. Il Setterosa insegue il secondo posto : Missione secondo posto: agli Europei di Pallanuoto femminile, svanito il sogno del primato, il Setterosa deve centrare la seconda piazza dopo il pareggio con l’Olanda. Saranno decisive le ultime due sfide della fase a gironi: le ragazze del CT Fabio Conti, oggi, giovedì 19 luglio, alle ore 17.00, affronteranno la Croazia, che con le olandesi ha perso 1-21, e dovrà vincere di goleada. Certamente, per agganciare la piazza d’onore, ed ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Croazia. Orario d’inizio e come vederla in tv : Missione secondo posto: agli Europei di Pallanuoto femminile, svanito il sogno del primo posto, il Setterosa deve centrare la seconda piazza dopo il pareggio con l’Olanda. Saranno decisive le ultime due sfide della fase a gironi: le ragazze del CT Fabio Conti, domani, giovedì 19 luglio, alle ore 17.00, affronteranno la Croazia, che con le neerlandesi ha perso 1-21, e dovrà vincere di goleada. La trasmissione tv della gara sarà affidata a ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : risultati e classifiche della terza giornata : terza giornata per quanto riguarda i gironi preliminari agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona. Di gran lunga quella tra Setterosa ed Olanda la partita più spettacolare di oggi, visti gli altri risultati, tutti piuttosto scontati. Andiamo a scoprirli con le classifiche aggiornate. terza giornata Martedì 17 luglio (B) Russia-Germania 27-5 (5-2, 7-1, 7-1, 8-1) (B) Ungheria-Serbia 23-6 (9-1, 5-1, 5-3, 4-1) (A) Grecia-Croazia ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018. Le dichiarazioni : “Dobbiamo crescere - impariamo dagli errori” : Emozionante terzo incontro per il Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile a Barcellona: 6-6 tra le azzurre e l’Olanda. Andiamo a leggere le dichiarazioni dei protagonisti azzurri alla FIN. Fabio Conti: “Abbiamo disputato una buona partita, riuscendo a mettere sotto l’Olanda per quasi tutta la partita. Dobbiamo migliorare qualcosa in superiorità numerica, mentre siamo stati bravi in inferiorità. Partita molto dura, ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : partita tesissima tra Italia e Olanda - ne viene fuori un pareggio per 6-6 : Setterosa dai due volti nel terzo incontro degli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona: le azzurre, reduci dalla sconfitta con la Grecia, sfidavano l’Olanda in un match molto importante e davvero molto teso. Dopo una prima parte di gara eccezionale la squadra tricolore è stata raggiunta e scavalcata dalle Orange, con però un buon pareggio per 6-6 trovato da Roberta Bianconi sul finale. Non si chiudono qui le possibilità di ...

LIVE Italia-Olanda - Europei Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa per il riscatto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda. A Barcellona, in terra spagnola, si disputa il terzo incontro della fase preliminare degli Europei di pallanuoto femminile: dopo i primi due giorni di gara le azzurre guidate da Fabio Conti hanno in cassaforte una vittoria ed una sconfitta. Da riscattare assolutamente il passo falso arrivato domenica con la Grecia: in un incontro molto equilibrato il Setterosa non ne ha avuto per ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Olanda - il Setterosa deve reagire : Questa sera bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa torna in acqua, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato. La squadra olandese al momento è in testa al raggruppamento, ma ha affrontato finora Croazia ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come vederla in tv : Bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa tornerà in acqua domani sera, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della seconda giornata. Olanda e Francia a valanga : Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla sconfitta dell’Italia, si registrano altre cinque sfide a senso unico, simbolo di una rassegna continentale a due velocità. Vincono Olanda, Francia e Grecia nel Girone A ed Ungheria, Russia e Spagna nel Girone B. Girone A risultati seconda giornata Israele-Olanda 2-20 Croazia-Francia 6-17 Italia-Grecia 6-7 Classifica dopo la seconda ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Grecia 6-7. Fabio Conti : “Manca la cattiveria - sconfitta bruciante” : L’Italia esce sconfitta dalla seconda gara degli Europei di Pallanuoto femminile: il Setterosa cede il passo alla Grecia per 6-7 ed ora vede allontanarsi il primo posto nel raggruppamento. Dunque all’orizzonte c’è un accoppiamento non semplice ai quarti di finale. A fine gara parlano al sito federale Il CT Fabio Conti e capitan Elisa Queirolo. Il CT Fabio Conti è molto duro: “La sconfitta è bruciante. E’ mancata la ...

LIVE Europei Pallanuoto femminile - Italia-Grecia in DIRETTA : sfida cruciale per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia. A Barcellona infatti si disputa la seconda giornata degli Europei di pallanuoto: secondo incontro in due giorni per il torneo al femminile. L’Italia scende in acqua ore 20.30 contro le elleniche, sfida già di discreto LIVEllo dove le ragazze di Fabio Conti dovranno dimostrare di essere già pronte a lanciarsi verso la fase ad eliminazione DIRETTA. Ieri le azzurre si sono ...