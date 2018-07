: #PaoloBorsellino. Il Presidente del Senato #AlbertiCasellati ha commemorato oggi in Aula il giudice e gli agenti de… - SenatoStampa : #PaoloBorsellino. Il Presidente del Senato #AlbertiCasellati ha commemorato oggi in Aula il giudice e gli agenti de… - vaticannews_it : Rita Borsellino: vogliamo giustizia sulla #strage di via D'Amelio del #19luglio 1992 - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi 1992; strage di via d'Amelio a #Palermo. @Bisisiena:Noi Liberi Muratori vogliamo ottenere quella stess… -

Ventisei anni fa aun'autobomba uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta:Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Tante iniziative in città ricordano il magistrato,ucciso 57 giorni dopo la strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta (Antonio Montinaro,Vito Schifani,Rocco Dicillo). Manifestazioni dalle 9 in Via D'. Alle 16.58, momento della strage,un minuto di silenzio,poi le commemorazioni.(Di giovedì 19 luglio 2018)