Palermo : bancarotta Bar Alba - sequestri - arresti e misure interdittive per soci : Palermo , 19 lug. (AdnKronos) - arresti domiciliari e misure interdittive per i soci e gli amministratori sia delle soci età fallite che hanno gestito il bar Alba di piazza Don Bosco e di Mondello sia dell’attuale srl, che detiene oggi la titolarità delle attività commerciali. Disposto anche il seques

Palermo : bancarotta Bar Alba - sequestri - arresti e misure interdittive per soci (2) : (AdnKronos) – Con il subentro delle nuove soci età, hanno fatto ingresso nella gestione dei bar, in qualità di soci e membri dei rispettivi Consigli di Amministrazione, anche gli altri indagati colpiti dagli odierni provvedimenti, Giuseppe Caronia, l’avvocato Marcello Madonia, il commercialista Ermelindo Provenzani e Epifanio e Filippo Arcara. A seguito del cambiamento della composizione delle compagini soci etarie, i coniugi Tarantino ...

Palermo : bancarotta Bar Alba - sequestri - arresti e misure interdittive per soci (3) : (AdnKronos) – In particolare il gip ha disposto l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di Tarantino e di Caronia, le misure interdittive dell’esercizio di uffici direttivi di imprese o società nonché della libera professione per 6 mesi, nei confronti dell’avvocato Madonia e del commercialista Provenzani e di Porcelli, e il sequestro preventivo dei rami d’azienda ‘ per un valore di circa 6 ...