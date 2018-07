Paga il parcheggio 44 anni dopo essere stato multato | Chiedo scusa per il

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018) A volte basta una minima infrazione del codice stradale - come parcheggiare leggermente fuori dalle strisce di delimitazione - per vedersi recapitare una multa salata, magari di qualche decina (se non centinaia) di euro. E se le contravvenzioni sono l'incubo di ogni automobilista, alcuni decidono di rinviare fino all'ultimo ilmento. Un anziano signore della statunitense Pennsylvania, però, ha battuto davvero ogni record, prendendosi una "pausa di riflessione" piuttosto lunga riguardo al saldo del debito: gli ci sono voluti ben 44, infatti, per recapitare alla polizia municipale di Minersville l'importo dovuto.La storia di Dave - questo il nome di battesimo del cittadino a stelle e strisce - è stata resa nota dai giornali locali, avvertiti dall'incredulo capo della polizia, Michael Combs: èlui, infatti, ad aprire una busta con una lettera di scuse ...