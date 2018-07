Padova : Donazzan - con distributore automatico cannabis situazione degenerata : Padova , 19 lug. (AdnKronos) – “Siamo al paradosso: non bastano i cosiddetti ‘grow shop’ che nascono come funghi nei nostri capoluoghi di Provincia e nelle principali Città d’Italia. Non basta evidentemente neppure la commercializzazione nelle edicole di riviste con, allegati, piccoli quantitativi di marijuana light. Siamo passati ora, addirittura, ai distributori automatici di cannabis ”. Lo afferma ...

Padova : Donazzan - con distributore automatico cannabis situazione degenerata (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Si sta speculando sulla salute delle persone, e lo si sta facendo in due modi: da una parte facendo passare il messaggio che la cannabis sativa può essere fumata nel rispetto della legge e senza rischi per la salute perchè contiene un basso contenuto di ThC. Nulla di più falso: la legge non permette di fumare le infiorescenze, anche perchè non si possono escludere effetti negativi per la ...