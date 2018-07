P-Shot | il trattamento che migliora le performance sessuali

gqitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Arriva dall’America e si chiama come un dio greco. Stiamo parlando del Priapus, detto anche P-, un intervento che ha lo scopo di ringiovanire l’organo sessuale maschile perre ledell’uomo. Infatti Priapo, il dio che ne ha ispirato il nome, era noto per la straordinaria lunghezza del suo pene – che sia di buon auspicio? – mentre “”, sta per iniezione/colpo singolo. Ed è proprio in questo modo che si interviene: questa innovativa metodica consiste in infiltrazioni di PRP (Plasma Ricco di Piastrine), nei corpi cavernosi del pene con lo scopo di riattivarne la circolazione,re la sensibilità e, in alcuni casi, anche aumentarne le dimensioni. Ci spiega tutto il dottor Nicola Standoli, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, che da anni opera alla Clinica Valle Giulia di Roma: ...