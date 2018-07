Overwatch | arrivano aggiornamenti per diversi eroi del gioco

eurogamer

(Di giovedì 19 luglio 2018)si aggiorna, è stato infatti annunciato sul forum ufficiale delun imminente update che porterà una serie di importanti cambiamenti perdel, cambiamenti che porteranno anche un bilanciamento degli equilibri in game.Innanzitutto iniziamo con l'annunciare che Mercy e Brigitte saranno un po' depotenziate, mentre Ana, Moira e Lucio saranno potenziati. Ma vediamo di seguito tutte le novità in dettaglio:L'update sarà pubblicato nella Regione di Test Pubblico per essere testato nei prossimi giorni. Cosa ne pensate di queste modifiche?Read more…