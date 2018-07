Orologi | i segreti di un Richard Mille

gqitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Ha sfidato i colossi dell’orologeria proponendo modelli che ancora oggi fanno storcere il naso a molti del settore ma, al contrario, regalano sorrisi (e vittorie) a chi decide di indossarli. L’imprenditoreda quasi 20 anni realizzasportivi a prova di atleta. Non è detto che quelli che vadano in palestra sul tapis roulant con le cuffiette non possano indossarlo, ammesso che dispongano di un portafoglio adeguato, ma a testarli per primi sono quelli che amano il rischio della sfida quotidiana. Magari per mare, navigando per ore su una barca a vela in mezzo ai Caraibi a 30 nodi. O in pista, correndo su un bolide a 300 km/h; o, ancora, su un campo da tennis, riuscendo a imprimere a una pallina una velocità di rotazione sovrumana. I velisti della Les Voiles de Saint Barth, i piloti del team McLaren in Formula1, il tennista Rafael Nadal sono solo alcuni di quelli che ...