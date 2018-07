“Ora salvo le vite” Da vip a eroe dei migranti | nella foto ‘simbolo’ spunta anche lui

caffeinamagazine

: #Thailandia, tutti in salvo i 12 ragazzi e il loro allenatore. Ora nel TG ?? - SkyTG24 : #Thailandia, tutti in salvo i 12 ragazzi e il loro allenatore. Ora nel TG ?? - UNICEF_Italia : 67 #migranti tratti in salvo da rimorchiatore #VosThalassa e trasbordati su nave #Diciotti di @guardiacostiera ora… - angelomangiante : +++Meravigliosa notizia. In salvo anche il quinto ragazzo. Forza con gli altri ora!! ???????? -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Lo sguardo traumatizzato, quasi vitreo, di chi ancora non distingue la vita dalla morte. Così appare l’unica donna sopravvissuta all’ultimo naufragio libico, in cui sono morti una madre e un bambino. Questa donna miracolata si chiama Josephine, viene dal Camerun ed è rimasta due giorni in mare, attaccata ad un pezzo di legno, prima che i volontari della Ong spagnola Open Arms la recuperassero al largo della Libia. A raccontare la sua storia è stata Annalisa Camilli, una giornalista di ‘Internazionale’ che si trovava a bordo della nave e ha assistito al salvataggio. A soccorrere la donna è stato Javier Figuera, uno volontario spagnolo di 25 anni: “Quando le ho preso le spalle per girarla – ha detto – ho sperato con tutto il mio cuore che fosse ancora viva. Dopo avermi preso il braccio non smetteva di toccarmi, di aggrapparsi a me”. A ...