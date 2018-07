Operaio muore dopo puntura di vespa | datore di lavoro condannato per omicidio

Ivrea - Operaio muore per la puntura di una vespa : Tribunale condanna datore di lavoro : La vittima stava riparando dei lampioni in strada. Per il giudice il decesso è a tutti gli effetti un incidente sul lavoro per il quale è responsabile anche il datore dell'operaio. Secondo l'accusa il datore di lavoro avrebbe comunque dovuto prevedere una simile evenienza dotando il dipendente di misure di sicurezza adeguate.Continua a leggere

Olbia - Operaio di 46 anni muore schiacciato da tubi di metallo : Un operaio di 46 anni, Angelo Serra, originario di Nulvi (Sassari), è morto stamattina mentre lavorava nella zona industriale di Olbia. L’uomo stava scaricando da un camion dei tubi in metallo per la realizzazione di impalcature, ma per causa ancora da accertare è rimasto schiacciato dal carico che maneggiava. Sul posto, oltre ai colleghi e al personale medico del 118, sono giunti gli uomini del commissariato di Polizia di Olbia che stanno ...

Operaio muore schiacciato da una lastra di metallo : Infortunio sul lavoro nelle officine meccaniche Cimolai di Roveredo in Piano, la vittima aveva 53 anni

Roma - Operaio precipita e muore Indagini sulle misure di sicurezza : Un tonfo sordo davanti a un palazzo al Portonaccio, proprio di fronte a un supermercato. Senza un grido. A terra un operaio romeno di 51 anni, morto sul colpo ieri pomeriggio alle 15 in via Galla ...

Carrara - Operaio muore colpito da un blocco di marmo/ Ultime notizie - contratto di sei giorni : rabbia sul web : A soli due mesi dall'ultimo incidente mortale in una cava di marmo nel carrarese, è morto un operaio di 40 anni schiacciato da un blocco di marmo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:53:00 GMT)