Operaio morto per la puntura di una vespa | condannato a un anno il titolare

Cade dal tetto durante alcuni lavori - morto Operaio 34enne : E' deceduto poco dopo l'intervento dei sanitari del 118 un 34enne caduto da un tetto a Cambiano. Sono stati vani i tentativi di rianimare l'uomo. L'operaio è morto nel tardo pomeriggio di martedì 17 ...

Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano - morto Operaio : Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano, morto operaio Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano, morto operaio Continua a leggere L'articolo Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano, morto operaio proviene da NewsGo.

Carrara - morto Operaio travolto da blocco di marmo/ Ultime notizie - lutto in città : era un lavoratore precario : A soli due mesi dall'ultimo incidente mortale in una cava di marmo nel carrarese, è morto un operaio di 40 anni schiacciato da un blocco di marmo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:21:00 GMT)

Un Operaio è morto in un incidente in un deposito di blocchi di marmo a Massa - in Toscana : Un operaio è morto in un incidente in un deposito di blocchi di marmo a Marina di Massa, una frazione della città di Massa, in Toscana. L’operaio è morto per un arresto cardiaco dopo essere stato schiacciato da un blocco The post Un operaio è morto in un incidente in un deposito di blocchi di marmo a Massa, in Toscana appeared first on Il Post.

Tragedia a Carrara - muore Operaio di 37 anni. Poi la scoperta che indigna tutti. “Ecco per cosa è morto…” - e sui social è già guerra vera : Una notizia terribile in un’estate che sta lasciando segni drammatici in ogni settore. Luca Savio, un operaio cavatore di marmo di 37 anni, è morto dopo essere stato schiacciato da un blocco di marmo in un deposito a Marina di Carrara. Il lavoratore aveva una moglie e un figlio piccolo. Stando a quanto riferito dalla Cgil Savio aveva un contratto di appena sei giorni, iniziato il 9 luglio, e questo è un aspetto davvero incredibile e ...

Carrara - morto sul lavoro Operaio di 37 anni - : accaduto in un deposito di marmi dopo che l'uomo è stato schiacciato da un enorme informe già posizionato a terra. Secondo i sindacati, la vittima aveva firmato un contratto di sei giorni lo scorso 6 ...

CAVE CARRARA - MORTO Operaio SCHIACCIATO DA BLOCCO DI MARMO/ Ultime notizie - aveva un contratto di 6 giorni : A soli due mesi dall'ultimo incidente mortale in una cava di MARMO nel carrarese, è MORTO oggi un OPERAIO di 40 anni SCHIACCIATO da un BLOCCO di MARMO(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Incidenti lavoro : morto Operaio : ANSA, - PADOVA, 11 LUG - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto alla Maus di Campodarsego, azienda che produce macchine sbavatrici, torni verticali e molatrici. La vittima lavorava per ...

Morto sul lavoro giovane Operaio : tragedia ad Avenza - Foto : Carrara - tragedia a Carrara. Ancora una morte sul lavoro, ancora il marmo. È successo stamani nel deposito marmi Fc Autogru Srl di viale Zaccagna nella frazione di Avenza. La vittima è un giovane ...

Cave Carrara - morto Operaio schiacciato da blocco di marmo/ Ultime notizie - ennesimo incidente sul lavoro : A soli due mesi dall'ultimo incidente mortale in una cava di marmo nel carrarese, è morto oggi un operaio di 40 anni schiacciato da un blocco di marmo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Milano - incidente sul lavoro a Palazzo Reale : morto un Operaio/ Ultime notizie - precipitato da oltre 5 metri : Milano, incidente sul lavoro a Palazzo Reale: morto un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:16:00 GMT)

Roma - cade da betoniera : morto Operaio : Un operaio di 53 anni è morto in seguito a una caduta accidentale dal tetto di una betoniera in una azienda di autotrasporti a Riano , Roma, . A ritrovare il corpo è stata la figlia verso l'una della ...

Morto Operaio caduto da impalcatura : 21.44 Non ce l'ha fatta l'operaio caduto giovedì scorso da un'impalcatura sulla quale stava lavorando, a Lamezia Terme. E' Morto nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Franco Muraca, 56 anni, era precipitato dall'impalcatura in un cantiere allestito per lavori di ristrutturazione di un'abitazione. Soccorso era stato trasportato nell'ospedale di Lamezia Terme da dove poi era stato trasferito nel nosocomio di Catanzaro. Ancora da ...

Torino : morto Don Carlo Carlevaris - il prete Operaio. Lavorava in fabbrica e diceva messa : Don Carlo Carlevaris è stato uno dei primi preti operai italiani: oltre a lavorare in fabbrica diceva messa e operava per una chiesa povera e vicina ai lavoratori.Continua a leggere