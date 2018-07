Open Arms | l' Italia non protegge noi e i profughi come Josefa | Salvini | non un migrante

La nave di Open Arms verso la Spagna : non ci fidiamo dell'Italia | : Alla ong era stato offerto il porto di Catania, ma dall'imbarcazione spiegano: "Ci sono molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ...

Migranti - Open Arms a Salvini : “L’Italia non è un porto sicuro” : Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” Continua a leggere L'articolo Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” proviene da NewsGo.

Scontro tra Open Arms e Salvini : in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro : cosa nascondono? : Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? Continua a leggere L'articolo Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? proviene da NewsGo.

Migranti - Open Arms a Salvini : 'L'Italia non è un porto sicuro' : "Andiamo in Spagna perché l'Italia non è un porto sicuro né per noi, né per le persone che salviamo e che tu vuoi rimandare in Libia. Ti manderemo una cartolina". E' quanto ha affermato il fondatore ...

Migranti - La nave di Open Arms verso la Spagna : 'Italia non è porto sicuro' : La nave della Ong è in rotta verso la Spagna, dopo il nuovo scontro con il ministro dell'Interno Salvini. Un'altra imbarcazione con 40 Migranti bloccata al largo della Tunisia -

Open Arms - Salvini : “Due interventi diversi? Mi fido dei libici - pagati per salvare persone non affogarle” : “Andrà in onda su una televisione tedesca, più chiaro di così”. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, risponde alle domande dei giornalisti sulle ultime morti nel Mediterraneo documentate dalla Ong Proactiva Open Arms, dove quest’ultima accusa la guardia costiera libica, bollata da Salvini come “meschina propaganda da parte di qualcuno”. La versione ...

Denuncia migranti morti Open Arms - Salvini : 'Nessuno in mare - solo meschina propaganda' : âNon c'era nessuno in mare com'era prevedibile, la guardia costiera libica lavora per salvare vite non per fare affogare nessuno. La...

Migranti - il comandante della Ong Open Arms : “Proviamo rabbia e dolore - queste morti sono responsabilità politica” : Il comandante della nave della Ong Open Arms che ha salvato Josephine e ritrovato i cadaveri della donna e del bambino abbandonati dalla Guardia Costiera Libica attacca Matteo Salvini: "Fake news? A bordo della Open Arms siamo in trenta, tra cui anche alcuni giornalisti. Tutto quel che è successo è stato documentato e registrato: è incredibile che si possa sostenere che è una fake news".Continua a leggere

Open Arms 'Ci volevano mandare nella tana del lupo - perciò abbiamo detto no all Italia' : Non hanno avuto pace neanche da morti. Quarantotto ore in mare, su un pezzo di legno in balia delle onde, prima di essere recuperati dalla nave della Ong spagnola Open Arms, che accusa della loro ...

Salvini dopo la denuncia di Open Arms : "La verità andrà in onda su una tv tedesca" : Quello che è accaduto "andrà in onda su una tv tedesca", è "un documentario in cui si vede che non c'era nessuno in mare. La guardia costiera libica è pagata per salvare le persone, non...

Open Arms : "Ci volevano mandare nella tana del lupo - perciò abbiamo detto no all'Italia" : Parla il comandante italiano della nave della ong. "Rabbia e dolore perché quelle morti dovevano essere evitate. Josephine è sotto shock, da quando l'abbiamo salvata ha detto solo: no Libia"

Palazzotto : da nave Open Arms niente da occultare : Roma – “Il governo italiano ha tutti gli strumenti per accertare cosa e’ successo in questo tratto di mare nella notte tra il 16 ed il 17 luglio. Noi non abbiamo niente da nascondere, perche’ Salvini non rende pubblici i tracciati delle motovedette libiche di quella notte? Perche’ non pubblica i tabulati delle comunicazioni tra IMRCC e la Guardia Costiera Libica del 16 luglio? Cosi’ vediamo chi ha qualcosa da ...

Il campione dell'Nba a bordo della nave Open Arms : I 'social' incoronano quasi all'unanimità come un 'eroe' Marc Gasol, il campione spagnolo della Nba che ha svelato con un tweet di far parte dell'equipaggio della nave dell'Ong spagnola Open Arms e di ...

Il campione dell'Nba a bordo della nave Open Arms : I 'social' incoronano quasi all'unanimità come un "eroe" Marc Gasol, il campione spagnolo della Nba che ha svelato con un tweet di far parte dell'equipaggio della nave dell'Ong spagnola Open Arms e di aver partecipato al salvataggio di una donna al largo della Libia. "Ci sono giocatori forti, fortissimi. Poi ci sono UOMINI che sono dei fuoriclasse", ha scritto un utente italiano su Twitter ...