Omicidio Spinelli condannato ad oltre 30 anni l' albanese Koldashi

(Di giovedì 19 luglio 2018) Teramo - Trent'e 8 mesi pervolontario e porto ingiustificato di armi. È stata questa la condanna inflitta dal gup Robert Veneziano, al termine del processo con rito abbreviato, al 27enneFitim, che il 20 giugno dello scorso anno uccise con due coltellate, al termine di una discussione, il 22enne di origini rom Manuel. Il gup ha indisposto una provvisionale di 30mila euro in favore della madre die di 5mila euro in favore della compagna del 22enne, che si erano costituite parte civile nel processo, con il risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede e stabilendo in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza. L'di Manuelsi era consumato in pochi istanti a giugno dello scorso anno quando, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, la vittima, che si trovava fuori a cena ...