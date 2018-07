OMEGA 3 | INTEGRATORI NON SALVANO IL CUORE Salmone e merluzzo inutili per prevenzione

ilsussidiario

: Omega-3: gli integratori non offrono alcuna protezione contro ictus o infarto [news aggiornata alle 11:05] - repubblica : Omega-3: gli integratori non offrono alcuna protezione contro ictus o infarto [news aggiornata alle 11:05] - voceditalia : Crolla il mito degli integratori, ultima vittima Omega 3 - infoitsalute : Omega 3, smontato il mito degli integratori: non servono alla salute del cuore -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Gli3 nonil, un nuovo studio rivoluziona laa tavola. Per anni si è pensato potessero essere un salvavita, in realtà non è così?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:39:00 GMT)