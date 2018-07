Omaggio ad Antonio Infantino | il 23 luglio ‘Il re della taranta’ all’Isola del Cinema

romadailynews

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma – Lunedì 23, la Lucana Film Commission torna nell’ARENA dell’Isola Deldi Roma per una serata dedicata al poeta, figura incredibile, recentemente scomparsa. Un lucano, ma anche, un uomo del mondo, che ha vissuto come uno spirito libero e come un cantoresua terra, eTerra che a ragione è stato definito “il retaranta”, cantautore, scrittore, che ha vantato collaborazioni con i maggiori artisti di fama mondiale. La serata inizierà alle 20.30 con una vera festa in musica, un concerto in cui tanti artisti renderanno onore a: da Petra Magoni che si esibirà in una elegia in onore diassieme al quintetto di Luigi Cinque, qui nella doppia veste di musicista e regista del film che seguirà al concerto Francesco Salis, Valerio Corzano, I Tarantolati di(che appunto ne fu lo storico ...