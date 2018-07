“Oltre 600 voli cancellati” Caos Ryanair E problemi alle vacanze degli italiani

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018) L’estate è ormai arrivata a pieno titolo, accompagnata dal solito, terribile carico di afa e caldo insostenibile, con le temperature che dopo aver conosciuto un momentaneo rntamento a causa del maltempo sono subito schizzate di nuovo verso l’alto. Il periodo ideale, insomma, per mettere mano ai risparmi e lanciarsi in un bel viaggio verso mete esotiche, in riva a spiagge che sembrano uscite da una cartolina o verso vette innevate dove respirare un po’ d’aria fresca. Attenzione, però, a quello che sta succedendo proprio in questi giorni sul fronte deie in particolar modo a quanto annunciato di recente dalla nota compagnia aerea low cost, che ha già parlato di aver provveduto alla cancellazione di 600per mercoledì e giovedì della settimana prossima (25 e 26 luglio). Una notizia che ovviamente ha subito fatto il giro dei social ...