Olindo Romano dal carcere | “La giustizia ci ha voltato le spalle”

Strage di Erba : definitivo l’ergastolo a Olindo Romano e Rosa Bazzi : Svanita l'ultima possibilità di riaprire il caso grazie all'esame di nuovi reperti. La Cassazione ha detto no all'incidente probatorio sugli elementi presentati dalla difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, per i quali le portano del carcere si chiudono per sempre. Marito e moglie, trucidarono quattro vicini, tra cui un bimbo di due anni, in quella che i giornali chiamarono la 'Strage di Erba' nel 2006.Continua a leggere

La strage di Erba/ Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio tornano in aula (Delitti - Tv8) : La strage di Erba: Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio torneranno in aula davanti ai giudici della Corte di Cassazione per il pluriomicidio avvenuto nel 2006. (Delitti, Tv8)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Strage di Erba - morto Carlo Castagna/ E intanto Olindo Romano fa il cuoco in carcere... : Strage di Erba, Carlo Castagna è morto. Scomparso il padre di Raffaella, uccisa nel 2006 da Rosa e Olindo. Si è spento nelle scorse ore all'età di 74 anni(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:52:00 GMT)

Strage Erba - dall'eccidio alla condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano - : L' 11 dicembre 2006 nel corso di un incendio in una palazzina di via Diaz, a Erba venivano scoperti cinque cadaveri e un quinto uomo in fin di vita. I vicini di casa delle vittime sono stati ...