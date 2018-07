Olimpiadi Torino 2026 - c'è il via libera del Comune alla candidatura - : Il Consiglio comunale approva la delibera con 22 voti a favore, 8 astenuti e un contrario. La sindaca Appendino: "La maggioranza c'è. Credo nel lavoro fatto, non abbiamo paura di candidarci"

Olimpiadi Torino - la sindaca Appendino pronta alla corsa : “non abbiamo paura di nessuno” : Olimpiadi Torino, la sindaca Appendino sembra essere carica in vista della corsa per l’assegnazione della competizione “Sono orgogliosa del lavoro fatto. La delibera portata oggi in aula è un documento che riprende i punti del nostro dossier e nel quale crediamo. Non abbiamo alcuna paura di candidarci alle Olimpiadi e di portare avanti il nostro progetto”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha poi ...

Olimpiadi 2026 - consiglio comunale di Torino vota sì : sostegno alla candidatura : Il consiglio comunale di Torino ha approvato la delibera di sostegno alla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Il documento non ha ottenuto però l’unanimità: i voti a favore sono stati 22 (Movimento 5 Stelle e Noi con l’Italia), otto gli astenuti (Pd, Moderati, Lista Civica per Torino e Lista Civica Morano) e un contrario (Uscita di Sicurezza). Assenti le Cinquestelle Daniela Albano e Marina Pollicino. “La maggioranza ...

Olimpiadi 2026 - otto cittadini su dieci vogliono la ricandidatura di Torino : i sondaggi parlano chiaro : In seguito ad un sondaggio commissionato da Ascom Confcommercio di Torino, otto torinesi su dieci vorrebbero la ricandidatura del capoluogo piemontese per le Olimpiadi del 2026 Sono otto su 10 i torinesi che a dodici anni da Torino 2006 gradirebbero la ricandidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi invernali del 2026. E quanto emerge da un sondaggio commissionato da Ascom Confcommercio di Torino su un campione di circa 600 ...

Olimpiadi 2026 a Torino : i cittadini dicono sì - il sondaggio Ascom : I torinesi dicono sì alle Olimpiadi invernali di Torino 2026: il sondaggio Ascom Torino sta lavorando sodo per portare in città le Olimpiadi invernali 2026 tra consensi e contestazioni. Sembra che i cittadini torinesi approvino la candidatura della Città per ospitare i Giochi invernali del 2026, a rivelarlo è stato un sondaggio di Format Research per conto di Confcommercio Torino, reso noto oggi all’Ascom: a favore della ...

Cortina - Milano Torino? Per Olimpiadi in Italia decide comitato ad hoc : Il Consiglio Nazionale del Coni ha deciso all'unanimità di proporre la candidatura di una delle città Italiane, per le Olimpiadi invernali del 2026.Ancora nessuna decisione sul nome della città da candidate, che verrà valutato nella prossima riunione del Consiglio Nazionale, dopo che un'apposita commissione avrà esaminato tutti i documenti e formulando una relazione. La riunione si terrà il primo agosto o, se la commissione dovesse avere bisogno ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il Coni deciderà la candidata a settembre. Malagò spera in un’alleanza tra Milano e Torino : Quale sarà la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026? Il Coni prende tempo, si deciderà dopo l’estate. Per Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, il tempo servirà a tentare di unificare le candidature di Milano e Torino, almeno stando a quanto riportato dall’edizione torinese de “La Repubblica“. Verrà anche composta una commissione che passerà al vaglio le candidature (c’è anche ...

Chiamparino 'Contro le Olimpiadi solo quattro fafiuché - Torino la migliore da ogni punto di vista' : 'Anch'io, come il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dico che la politica deve stare fuori dalle Olimpiadi, giacchè se è ancora valido quello che il Cio chiede da tempo, in termini di impatto ambientale ...

Olimpiadi : Confcommercio veneto - Torino le ha avute - Milano l'Expo - ora tocca a Cortina : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - “Torino le ha già ospitate nel 2006, Milano ha avuto l’Expo, ora tocca alle Dolomiti”. Il presidente di Confcommercio veneto (50mila imprese rappresentate), Massimo Zanon, sostiene la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. "I numeri per aggiudicarsi q

Olimpiadi 2026 : Milano outsider - ma può battere Torino e Cortina : E lo sport? Le gare di sci saranno in Valtellina, nella già rodatissima Bormio, sede di Coppa del mondo e più volte dei Mondiali di sci alpino, ma anche a Santa Caterina Valfurva e a Livigno. ...

Torino - il comitato anti-Olimpiadi si riunisce all'ex Moi : 'Appendino sbaglia' : Spiace non abbia promosso un confronto pubblico sul tema che è centrale per la linea politica del futuro, ma è ancora in tempo".

Olimpiadi 2026/ Il Governo lascia la decisione al Coni : è sfida tra Milano - Torino e Cortina : Le OLIMPIADI invernali del 2026 potrebbero svolgersi in Italia. In corsa ci sono Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino. La decisione finale spetterà al Coni(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Milano guida il gruppo. Si studia una collaborazione con Torino : La partita che dovrà finire con il nome della città italiana candidata per ospitare i Giochi del 2026 rimane aperta e va ai supplementari. Il governo si chiude in difesa: Torino, Milano o Cortina non ricevono l’investitura, ma dal Consiglio dei ministri di ieri escono le linee guida che vincoleranno il Coni nella sua scelta....

Olimpiadi Invernali 2026 - il governo lascia fare al Coni : decisione tra Milano - Torino e Cortina. Graz si ritira - avversario in meno per l’Italia : Il governo Italiano ha deciso di non pronunciarsi su quale sia la città migliore da candidare per ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Da Palazzo Chigi, infatti, arriva la scelta di lasciare la decisione in mano al Coni ma, secondo le prime informazioni che arrivano da Palazzo Chigi, il Presidente Giuseppe Conte e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti avrebbero elaborato un decalogo di principi che hanno poi ...