Olimpiadi 2026 | i Consigli comunali di Torino e Milano approvano le rispettive candidature

Olimpiadi Milano 2026 - il Comune dice sì alla candidatura : Olimpiadi Milano 2026, il Comune dice sì alla candidatura Dopo Torino anche il capoluogo lombardo approva la delibera con 36 voti a favore e 2 astenuti. Il sindaco Sala: "Governo e Coni decidano in fretta. Nessuna spesa graverà sul bilancio del Comune". Appendino ha detto "no" ai Giochi ...

Olimpiadi 2026 - l’appello accorato della sindaca Appendino alle opposizioni : “Nella storia della città rimarrà questo voto” : “Quello che conta oggi è questo voto. E nella storia di questa città rimarrà questo voto e voi siete chiamati a votare sì, no, forse o scappare dall’aula. La maggioranza c’è, c’era già lunedì… la delibera aveva già 21 firme. Giustamente in quest’aula sono state poste delle questioni e abbiamo preso ancora del tempo, abbiamo cercato di mediare e abbiamo fatto delle proposte migliorative, a nostro avviso. Ora ...

Olimpiadi 2026 - consiglio comunale di Torino vota sì : sostegno alla candidatura : Il consiglio comunale di Torino ha approvato la delibera di sostegno alla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Il documento non ha ottenuto però l’unanimità: i voti a favore sono stati 22 (Movimento 5 Stelle e Noi con l’Italia), otto gli astenuti (Pd, Moderati, Lista Civica per Torino e Lista Civica Morano) e un contrario (Uscita di Sicurezza). Assenti le Cinquestelle Daniela Albano e Marina Pollicino. “La maggioranza ...

Olimpiadi invernali 2026 : 8 torinesi su 10 favorevoli : Otto torinesi su 10 gradirebbero il ritorno delle Olimpiadi invernali a Torino: lo ha rilevato una ricerca di Format Research per Confcommercio Torino, realizzata su un campione di 600 persone. Tra i 18 e i 34 anni il consenso verso le Olimpiadi raggiunge il 92%. “A Torino ci vogliono eventi di livello internazionale, che creino una ricaduta sul territorio“, ha dichiarato il presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa, auspicando il ...

Milano candidata per le Olimpiadi invernali 2026 : La Giunta Sala ha approvato la proposta di delibera di presentazione della candidatura di Milano a ospitare i Giochi olimpici

Olimpiadi invernali 2026 - l'Italia sarà ufficialmente candidata entro il 10 settembre : Il Consiglio Nazionale del Coni ha deciso all'unanimità di proporre la candidatura di una delle città italiane, per le Olimpiadi invernali del 2026.Ancora nessuna decisione sul nome della città da candidate, che verrà valutato nella prossima riunione del Consiglio Nazionale, dopo che un'apposita commissione avrà esaminato tutti i documenti e formulando una relazione. La riunione si terrà il primo agosto o, se la commissione dovesse avere bisogno ...

Olimpiadi 2026 : il Coni invia candidatura Italia al Cio : Il Consiglio nazionale del Coni ha deliberato all'unanimità di inviare al Cio una candidatura Italiana ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Il nome della città candidata sarà deciso nella ...