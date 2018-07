Ok Camera al dl Terremoto E' legge

Dl terremoto è legge - ok definitivo bipartisan dalla Camera : Roma, 19 lug., askanews, - Con 398 voti a favore, 98 astensioni e nessuno voto contrario l'aula della Camera ha approvato definitivamente la conversione in legge dell ultimo decreto del governo a ...

Terremoto Centro Italia : via libera al decreto alla Camera - 398 sì : La Camera ha approvato con 398 sì, 98 astensioni e nessun voto contrario, il ddl di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, (n. 55), contenente misure a favore dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dalle scosse di Terremoto in Centro Italia. Il via libera del Parlamento è definitivo, non avendo Montecitorio modificato il testo approvato pochi giorni fa dal Senato. Il commissario alla ricostruzione ...

Decreto terremoto - alla Camera la discussione ma il governo è assente : seduta sospesa. Alla ripresa le proteste di Pd e FI : La seduta Alla Camera, con all’ordine del giorno la discussione generale del Decreto legge sul terremoto, sarebbe dovuta cominciare alle 14 di lunedì 16 luglio. Il primo a dover prendere la parola, pronto tra le fila del centrodestra, era il deputato Simone Baldelli. Tuttavia i banchi del governo erano vuoti, così il vicepresidente del Pd, Ettore Rosato, è stato costretto a sospendere i lavori. La discussione è ripresa qualche minuto più ...

Camera - il governo non è in aula : slitta il decreto terremoto : governo assente in aula alla Camera all'inizio della seduta dell'assemblea che ha all'ordine del giorno la discussione generale del decreto legge sul terremoto, già approvato dal Senato. La seduta è ...

Ok Senato a dl terremoto - passa a Camera : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Via libera dal Senato al decreto terremoto che reca misure urgenti a favore delle popolazioni del Centro-Italia, interessate dal sisma del 2016. Il provvedimento ha ottenuto 204 ...

Ok del Senato al dl terremoto - passa alla Camera : Via libera dal Senato al decreto terremoto che reca misure urgenti a favore delle popolazioni del Centro-Italia, interessate dal sisma del 2016. Il provvedimento ha ottenuto 204 sì, un solo no e 56 ...