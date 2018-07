Offre lavoro per più di mille euro | ma non trova personale disponibile

Migranti - la Germania spende 35 euro - come l’Italia. Ma con quei soldi li forma al lavoro. Poi Offre servizi ai rifugiati : Corsi di lingua, ma anche lezioni su usi e costumi del Paese, tre pasti, l’assicurazione sanitaria e perfezionamenti professionali. Con gli stessi 35 euro al giorno che l’Italia spende per garantire a un migrante nella maggior parte dei casi giusto vitto e alloggio, in Germania viene preparata la strada per forma re un futuro lavoratore. Infatti, mentre i nostri richiedenti asilo, una volta ottenuto lo status di rifugiati , finiscono ...

Stadio Roma - indagato Giovanni Malagò : il Coni dà l’ok ai parcheggi - poi Parnasi Offre lavoro al compagno della figlia : C’e’ anche il presidente del Coni Giovanni Malagò , secondo la Procura di Roma , fra i destinatari delle “utilità” dispensate dal costruttore Luca Parnasi nel tentativo di oliare la macchina per la realizzazione dello Stadio dell’As Roma . E, in questo caso, anche dell’approccio per la costruzione di un altro impianto, quello del club milanese del Milan. Nell’informativa che il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma ha consegnato nelle mani ...

Pesaro, offre 1.500 euro per lavoro in fabbrica ma non trova operai italiani Tra le ragioni del rifiuto la distanza dello stabilimento e turni ritenuti troppo faticosi