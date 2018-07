Imprenditore Offre lavoro a 1100 euro - ma nessuno risponde/ I giovani cercano impiego - ma... : Imprenditore offre lavoro a 1100 euro ma nessuno risponde: "i giovani dicono che è troppo lontano da casa, o che hanno il corso di nuoto che interferisce". I problemi e la crisi di oggi(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:58:00 GMT)

Offre lavoro per più di mille euro - ma non trova personale disponibile : Molte persone giovani e meno, sono alla costante ricerca di un impiego, ma quando sembrano averlo trovato non risultano essere poi così interessate a lavorare. Il nostro Bel Pase ha il più alto tasso di giovani che non studiano e non lavorano d'europa. Leonardo Leone Solla, un imprenditore proveniente da Roma, proprietario di un ristorante in zona Marconi/Portuense, centri benessere e attività a scopo turistico, ha rivelato che ormai da anni è ...

Migranti - la Germania spende 35 euro - come l’Italia. Ma con quei soldi li forma al lavoro. Poi Offre servizi ai rifugiati : Corsi di lingua, ma anche lezioni su usi e costumi del Paese, tre pasti, l’assicurazione sanitaria e perfezionamenti professionali. Con gli stessi 35 euro al giorno che l’Italia spende per garantire a un migrante nella maggior parte dei casi giusto vitto e alloggio, in Germania viene preparata la strada per formare un futuro lavoratore. Infatti, mentre i nostri richiedenti asilo, una volta ottenuto lo status di rifugiati, finiscono ...

Roma - imprenditore Offre lavoro ma non trova persone disponibili : Roma, 13 lug., askanews, - 'Storico Ristorante zona Marconi/Portuense Roma cerca cassiera con esperienza nel settore, disponibilità orari serali e festivi. Inviare cv con foto a: cassiere.ristoranti@...

Trova portafogli con 470 euro e lo restituisce : il proprietario gli Offre un posto di lavoro : Il protagonista del bellissimo gesto è un 19enne del Senegal ospite del Residence Felicioni di Roseto degli Abruzzi. Il proprietario del portafogli (al cui interno vi erano quasi 500 euro) ha voluto ringraziarlo così.Continua a leggere

Stadio Roma - indagato Giovanni Malagò : il Coni dà l’ok ai parcheggi - poi Parnasi Offre lavoro al compagno della figlia : C’e’ anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, secondo la Procura di Roma, fra i destinatari delle “utilità” dispensate dal costruttore Luca Parnasi nel tentativo di oliare la macchina per la realizzazione dello Stadio dell’As Roma. E, in questo caso, anche dell’approccio per la costruzione di un altro impianto, quello del club milanese del Milan. Nell’informativa che il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma ha consegnato nelle mani ...

Bari - l'annuncio di lavoro diventa una trappola : 50enne la crede adolescente e le Offre sesso e massaggi : 'Chi cerca, trova' dice un saggio detto popolare, ma quando si cerca un lavoro e si trova un molestatore pronto ad offrire 50 euro a prestazione, di saggio c'è ben poco. Chiameremo i protagonisti di ...

Un'azienda di Pesaro Offre lavoro ma non trova operai italiani Video : Uno stipendio decisamente accettabile, un lavoro a tempo pieno, [Video]tanti curriculum ricevuti e una ricerca che va avanti ormai da gennaio. Questa è la situazione della Supercap, azienda di Pesaro che, dall'inizio di quest'anno sta 'disperatamente' cercando otto operai che potessero coprire i turni notturni ma nessuno pare accettare. Lo stipendio è decisamente buono per le ore lavorative: si parla infatti di una cifra che va dai 1450 ai 1550 ...

