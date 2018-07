wired

Nuraphone, metà cuffie e metà auricolari : la recensione

(Di giovedì 19 luglio 2018) Prima o poi saremmo dovuti arrivare a questo punto: quello in cui ognuno avrebbe avuto una cuffia con un proprio profilo per un ascolto personalizzato e specifico. Un suono su misura per il proprio orecchio come se fosse un sarto che prende le misure e ce lo confeziona in base alle nostre caratteristiche uditive. Ciò avviene grazie ad una tecnologia integrata nella cuffia in sinergia con un’app e un algoritmo. È questo il motivo trainante di tanta attenzione attorno alla startup australiana Nura che nel 2016 ha raccolto ben 1,8 milioni di dollari dalla sua campagna Kickstarter per le. L’azienda, capitanata da Dragan Petkovic e dal socio Luke Campbell medico e otorinolaringoiatra, ha raggiunto agilmente l’obiettivo del finanziamento online, fino ad arrivare alla produzione della tanto attesa cuffia ibrida che mette assieme over-ear, cioè “circumaurali” – in poche ...