Nuovo tour de Lo Stato Sociale per l’estate 2018 con concerti gratuiti in tutta Italia

Dopo il Nuovo album - arriva il tour dei Subsonica con 8 date : info e biglietti in prevendita : Il tour dei Subsonica sta per arrivare. Come previsto, il gruppo capitanato da Samuel Romano è pronto per tornare sul palco ma con una grande sorpresa. Si tratta, infatti, di 8 appuntamenti in Europa che la band terrà Dopo il rilascio del disco in programma per il 12 ottobre 2018. I fan sono arrivati alla data a seguito di una divertente decodifica lanciata dal gruppo, con la quale hanno voluto tenerli sulle spine prima dell'annuncio ...

Cesare Cremonini dagli stadi ai palasport : annunciato il Nuovo tour - il gran finale a Roma : Dopo la sbornia dei quattro concerti negli stadi di Lignano, Milano, Roma e Bologna, con oltre 150 mila spettatori totali, Cesare Cremonini tornerà sul palco da ottobre a dicembre per 14 date nei ...

Terza data dei Thegiornalisti a Roma - Nuovo concerto al PalaLottomatica a fine tour : prezzi biglietti in prevendita : Dopo il sold-out della prima e della seconda data Romana è arrivato l'annuncio di un terzo concerto dei Thegiornalisti a Roma, un ulteriore appuntamento dal vivo nella Capitale nell'ambito del Love tour che andrà in scena il prossimo autunno. Il trio Romano si esibirà sul palco del PalaLottomatica sia il 27 che il 28 ottobre, due date entrambe già esaurite in prevendita, ma anche in una nuova occasione, un'ulteriore data aggiunta a ...

Viva la vita di Nesli fa ballare Piazza del Popolo : il Nuovo singolo anticipa il tour autunnale : Viva la vita di Nesli fa impazzire Piazza del Popolo con il nuovo singolo in radio da qualche settimana. Francesco Tarducci è quindi pronto per il nuovo tour nei club che ha già annunciato e che ha voluto anticipare con alcuni concerti estivi nelle piazze italiane. L'artista di La fine è tornato con una nuova canzone dopo Immagini, che aveva voluto dedicare al delicato tema del bullismo. Viva la vita sembra quindi spingerlo verso una ...

Fabrizio Moro - al via al Nuovo tour estivo in giro per l'Italia : Pronti, partenza, VIA!

Cesare Cremonini ha annunciato le date del Nuovo tour nei palazzetti : Sìììììììì!

Percorsi Gran Riserva : il Nuovo tour del Gusto di Chef Rubio #birraperoni #chefrubio : Siamo abituati a vedere Chef Rubio in giro per l’Italia. Ma questa volta la storia cambia e vedremo uno degli Chef più irriverenti d’Italia alle prese con quattro Percorsi tra storie, personaggi e sapori dalla Campania al Lazio, dalla Basilicata all’Emilia Romagna. Via dal caos e dalla frenesia della città, dove il tempo si ferma a darci modo di godere di quello che non dovrà mai scomparire. E dove il tempo è ancora l’ingrediente ...

È partito il Nuovo tour di Benji & Fede : È partito da Napoli e sarà a Taormina il 24 luglio il "Siamo Solo Noise Summer tour" di Benji &

Tour : 2/a tappa a Sagan - è Nuovo leader : Alsecondo posto l'italiano Sonny Colbrelli, la cui rimonta si èfermato a pochi centimetri dal campione del mondo su strada.Sagan, grazie al successo odierno , il nono, , è la nuova magliagialla della ...

ANNALISA/ I singoli al vertice delle classifiche e il Nuovo tour estivo (Una serata bella... senza fine) : ANNALISA si esibirà questa sera nel corcerto intitolato 'Una serata bella... senza fine': l'anno della maturità per l'artista ligure sempre più ai vertici delle classifiche.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:54:00 GMT)

Tour de France 2018 - seconda tappa Mouilleron-Saint-Germain-La Roche-sur-Yon : Nuovo arrivo in volata - maglia gialla tutta da giocare : seconda tappa per il Tour de France 2018: questa frazione vedrà i corridori affrontare 182 km da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur-Yon. Giornata di relativa calma, che visto ciò che è successo nella giornata di ieri sarà da prendere con le pinze anche per quanto riguarda gli uomini di classifica. Fondamentale non finire a terra o rischiare di perdere altri secondi prima della, scontata, volata conclusiva. Percorso Si parte da Mouilleron ...

DrefGold ha pubblicato il Nuovo album "Kanaglia". Dai un'occhiata alle date dell'instore tour : Fuori ora!

Rumors sulle collaborazioni nel Nuovo album di Eros Ramazzotti - si parla di Jovanotti : presto il tour : Ancora Rumors sul nuovo album di Eros Ramazzotti, atteso prossimamente con un lungo tour mondiale dopo l'accordo siglato con Vertigo Concerti. Stando a quanto emerso dalle ultime Instagram Stories di Lorenzo Jovanotti, la collaborazione tra i due artisti sarebbe cosa fatta. Cherubini si trovava infatti presso gli Studios di Milano dove sta prendendo forma il nuovo disco di Eros Ramazzotti che ha annunciato per i prossimi mesi. "Sto ...