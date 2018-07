Nuovo stadio Napoli | prende quota l' ipotesi Melito

ADL : "Nuovo stadio? 4 idee sul tavolo" : 'Da molto tempo esiste il vezzo di cercare di indovinare dove potrebbe essere costruito il prossimo stadio e anche il prossimo Centro Sportivo del Napoli. Questo anche senza avere riscontri in tal ...

Napoli - De Laurentiis : “Studiamo quattro proposte tra Nuovo stadio e centro sportivo” : Il patron del Napoli è intervenuto con una nota sul sito ufficiale sul tema del nuovo stadio e del nuovo centro sportivo. L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Studiamo quattro proposte tra nuovo stadio e centro sportivo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nardella : “più tempo per Nuovo stadio? Aspettiamo comunicazioni” : “In tutta franchezza non si capisce il motivo di questo annuncio anche perché il Comune ha dato seguito alla richiesta scritta della stessa Fiorentina per i 6 mesi di prosecuzione del pubblico interesse decorrenti dall’adozione della variante, che dunque scadono il 31/12. Peraltro il Comune al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e alcuna motivazione per la quale Fiorentina affermi di aver bisogno di più ...

Fiorentina - Della Valle : “siamo vicini al Nuovo stadio” : “Il nuovo stadio? A settembre ci incontreremo con il Comune, poi avremo sei mesi per il progetto esecutivo. Siamo vicini al traguardo”. Così Andrea Della Valle intervenendo sulla questione del nuovo impianto che tiene banco a Firenze ormai da 10 anni. “Speriamo di non fare come il Cagliari – ha aggiunto il patron Della Fiorentina in visita alla squadra a Moena -, ho fiducia, sono così tanti anni che ce ne stiamo ...

A Della Valle - Nuovo stadio?Siamo vicini : ANSA, - FIRENZE, 18 LUG - "Il nuovo stadio? A settembre ci incontreremo con il Comune, poi avremo sei mesi per il progetto esecutivo. Siamo vicini al traguardo". Così Andrea Della Valle intervenendo ...

De Laurentiis : 'Sto per comprare un terreno per Nuovo stadio e centro sportivo. Napoli come il Manchester City' : Da La Gazzetta dello Sport arrivano nuove dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che ha svelato alcuni dei progetti del club riguardanti soprattutto la possibilità di avere uno stadio di proprietà ...

Napoli - De Laurentiis : ''Nuovo stadio in tre anni'' : Una struttura che si apra allo sport e altri spettacoli'. CENTRO SPORTIVO - 'Il modello da seguire è quello del Manchester City. Punto a dodici campi da gioco. Ho mandato architetti in Inghilterra a ...

Stadio - Luca Parnasi ancora davanti ai pm : iniziato Nuovo interrogatorio : È iniziato da pochi minuti un nuovo interrogatorio davanti ai pm per Luca Parnasi, il costruttore arrestato il 13 giugno scorso nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. L'atto ...

Beckham a Miami per il Nuovo stadio - David presenta il suo ambizioso progetto [GALLERY] : David Beckham presenta a Miami il progetto del nuovo stadio di Major League Soccer David Beckham arriva a Miami per una riunione speciale, per la promozione della costruzione di uno stadio di Major League Soccer in Florida. Beckham ed i suoi partner hanno presentato i piani dell’impianto sportivo e del parco adiacente ai commissari della città di Miami. Il sogno dell’ex calciatore è quello di possedere una squadra di calcio ...

Stadio della Roma - Parnasi chiede un Nuovo interrogatorio con i pm dopo il no alla scarcerazione della Cassazione : Luca Parnasi chiederà nuovamente di essere interrogato dalla procura di Roma. dopo lo stop della Cassazione alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, in nottata è arrivata la decisione dei giudici di piazza Cavour che hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai difensori del costruttore al centro dell’inchiesta sullo Stadio della società giallorossa. Nella loro istanza gli avvocati Emilio Ricci e ...

Buon compleanno AlbinoLeffe 20 candeline. Ora mercato e Nuovo stadio : Due luglio 1998: nasceva ufficialmente " dall'unione dell'Albinese e del Leffe, sancita il 19 giugno " l'AlbinoLeffe, che nel festeggiare, oggi, il suo 20° compleanno è reduce dalla domanda di ...

La Raggi sul Nuovo stadio : 'Se verifiche saranno ok si andrà avanti' : La sindaco della Capitale a margine di un evento: 'Sarà fondamentale rispettare le attività di controllo'. Intanto emergono altri particolari sull'interrogatorio del costruttore Luca Parnasi in ...