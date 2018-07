ilfattoquotidiano

: Nuovo giornale online, Mentana: “Accetterò soprattutto non giornalisti. Il mio ruolo? Non… - TutteLeNotizie : Nuovo giornale online, Mentana: “Accetterò soprattutto non giornalisti. Il mio ruolo? Non… - fattoquotidiano : Nuovo giornale online, Mentana: “Accetterò soprattutto non giornalisti. Il mio ruolo? Non sarò direttore” - HANIA654 : RT @gianluca_prato: Ma esiste una tv, un giornale o una radio che parli bene del nuovo governo? Bla bla bla bla, gli stessi che dicevano ch… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Ho in mente unper i giovani fatto per i giovani. Ungeneralista con tutte le notizie più importanti che deve avere l’ambizione di essere letto da tutti”. Queste le parole di Enricodopo il suo intervento al Campus Party in corso in questi giorni a Rho Fiera.”Voglio essere sicuro di poter fare bene, perché dopo tutte le aspettative che si sono create sarebbe un suicidio dar vita a ungracile. Iche assumerò saranno essenzialmente praticanti. Accetterònon, persone che non sono ancora, saranno praticanti perché non posso avere delle persone che non sono a regola col contratto. Il mio? Non da direttore perché lo sono già al Tg La7, non avrebbe senso unche ha bisogno di una levatrice di 63 anni. Mettere insieme una redazione vuol dire comporre un mix e quindi non ...