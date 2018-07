Notizie del giorno | Open Arms e decreto dignità

Israele diventa “Stato-nazione del popolo ebraico”/ Ultime Notizie - legge approvata : declassata lingua araba : Israele, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-nazione del popolo ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:38:00 GMT)

ALISSON AL LIVERPOOL : “SALUTO I TIFOSI DELLA ROMA”/ Ultime Notizie - Monchi dice no a Donnarumma : ALISSON al LIVERPOOL, Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 DELLA Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:33:00 GMT)

Alisson al Liverpool : “Saluto i tifosi della Roma”/ Ultime Notizie - 75 milioni di euro ai capitolini : è record : Alisson al Liverpool? Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:10:00 GMT)

BONUCCI AL PSG?/ Ultime Notizie - il capitano del Milan torna alla Juventus in uno scambio con Higuain? : BONUCCI al Psg, le Ultime notizie sul futuro del difensore del Milan: l'agente Alessandro Lucci si trova a Parigi, voci su un possibile accordo raggiunto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Eleonora Bottaro rifiutò la chemio e morì : genitori a processo/ Ultime Notizie : erano seguaci del metodo Hamer : Eleonora Bottaro rifiutò la chemio e morì: genitori a processo per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. Ultime notizie: erano seguaci del metodo Hamer(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Mafia - scacco ai Casamonica : lusso e affari del clan/ Ultime Notizie : giro di Vip nella trappola dell'usura : Mafia, scacco ai Casamonica: lusso e affari del clan, ieri vittima di un nuovo blitz. Molti vip finiti nella trappola dell'usura, da Marco Baldini a uno dei figli adottivi di Zeffirelli.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Bonucci al Psg?/ Ultime Notizie - il capitano del Milan è a un bivio - ma occhio al Fair Play Finanziario : Bonucci al Psg, le Ultime notizie sul futuro del difensore del Milan: l'agente Alessandro Lucci si trova a Parigi, voci su un possibile accordo raggiunto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:28:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Per Inps e Miur arriva la richiesta della Fgu-Gilda (ultime Notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. L'ipotesi di Quota 42 e di un intervento sugli assegni più alti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:28:00 GMT)

BONUCCI AL PSG?/ Ultime Notizie - possibile addio al Milan : il capitano attende prima il verdetto del TAS : BONUCCI al Psg, le Ultime notizie sul futuro del difensore del Milan: l'agente Alessandro Lucci si trova a Parigi, voci su un possibile accordo raggiunto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Open Arms verso la Spagna : a bordo la stella dell'Nba Marc Gasol/ Ultime Notizie - Salvini : dubbi e reazioni : Migranti, Proactiva Open Arms: nave Ong verso la Spagna, "porti Italia non sicuri con Salvini". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:29:00 GMT)

Trovata morta in casa Annabelle Neilson - modella e migliore amica di Kate Moss - Ultime Notizie Flash : Annabelle Neilson, modella e migliore amica di Kate Moss, è stata Trovata morta nella sua casa di Londra, la polizia esclude l'ipotesi di omicidio

Milano - selfie con ladra : così turista la incastra/ Ultime Notizie : borseggiatrice nella foto della vittima : Milano, selfie con ladra: così turista la incastra. borseggiatrice nella foto della vittima: i vigili l'arrestano in flagranza. Le Ultime notizie: in manette 19enne rom incinta(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:52:00 GMT)

ALISSON AL LIVERPOOL?/ Ultime Notizie - Sarri chiama il numero 1 della Roma : possibili ritocchi per l'ingaggio : ALISSON al LIVERPOOL? Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:32:00 GMT)

NoiPa cedolino luglio 2018/ Date e ultime Notizie sul pagamento degli stipendi della Pubblica Amministrazione : NoiPa cedolino luglio 2018: ultime notizie, Date ufficiali di accredito e novità sui pagamenti degli stipendi della Pubblica Amministrazione. Previsto conguaglio fiscale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 07:40:00 GMT)