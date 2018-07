Notizie dal Forex 19 luglio 2018

INCIDENTE IN A4 - MARCO PAOLINI TAMPONA UNA 500/ Ultime Notizie - morta la donna travolta dall'attore : INCIDENTE, MARCO PAOLINI TAMPONA auto sull’A4. Ultime notizie, la donna vicentina classe 1965 investita sarebbe morta nelle scorse ore. L'attore sotto choc.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:36:00 GMT)

MILAN - RICORSO TAS : SENTENZA/ Ultime Notizie Uefa : fuori dalle Coppe in Europa per il Fair Play Finanziario? : MILAN, il giorno della verità al Tas di Losanna: arriva la decisione sull'esclusione dalle Coppe nella prossima stagione. Il Fondo Elliott spera nel ribaltone(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 03:55:00 GMT)

Campobasso - ingegnere si getta dal cavalcavia in tangenziale/ Ultime Notizie - suicidio per motivi familiari? : Campobasso, ingegnere si getta dal cavalcavia in tangenziale: Ultime notizie, l'uomo si è lanciato da un viadotto, suicidio legato a motivi familiari?(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:01:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 42 per migliorare Quota 100 dal 2020 (ultime Notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 luglio. Le ipotesi su Quota 42 e Quota 100 fatte dal Sole 24 Ore. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 05:55:00 GMT)

Scandal 8 - ci sarà?/ Anticipazioni : oggi l'ultima puntata di Scandal 7 - per i fan in arrivo brutte Notizie... : Scandal 7, Anticipazioni finale di stagione: l'ultimo episodio va in onda oggi, martedì 17 luglio su Fox Life? Scandal 8 ci sarà? brutte notizie per i fans.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:53:00 GMT)

ALISSON VIA DALLA ROMA?/ Ultime Notizie - Liverpool in pole - ma occhio al Chelsea : Monchi pensa a Olsen : ALISSON lascerà la ROMA? Almeno tre squadre su di lui in questa estate di calciomercato, il Liverpool "favorito" da un indizio social deve fare i conti con il Real Madrid e il Chelsea(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:17:00 GMT)

Alisson via dalla Roma?/ Ultime Notizie - un indizio "social" strizza l'occhio al Liverpool : Alisson lascerà la Roma? Almeno tre squadre su di lui in questa estate di calciomercato, il Liverpool "favorito" da un indizio social deve fare i conti con il Real Madrid e il Chelsea(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:52:00 GMT)

Rugani via dalla Juventus? / Ultime Notizie : il Chelsea punta sul centrale - ma l'agente lo blinda : Rugani via dalla Juventus? Ultime notizie: il Chelsea punta sul centrale difensivo su indicazione di Maurizio Sarri, ma l'agente del ragazzo lo blinda in bianconero per il futuro.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:44:00 GMT)

Incendio nel Sassarese - allerta in Sardegna/ Ultime Notizie video : case minacciate dalle fiamme : Incendio nel Sassarese, allerta in Sardegna: Ultime notizie e video. case minacciate dalle fiamme, diverse squadre al lavoro per spegnere il rogo. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Cda Rai - domani voto online M5s per i 5 candidati/ Ultime Notizie “liberi dalla politica” : la cinquina di nomi : Cda Rai, domani il voto online M5s su Rousseau per i 5 candidati grillini: Ultime notizie, la nuova riforma per elezione Cda. La cinquina di nomi: "liberi dalla politica, no lottizzazione"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Gaza - raid Israele dopo missili dalla Striscia/ Ultime Notizie - Hamas chiede tregua : “cessate il fuoco” : Striscia di Gaza, raid Israele dopo i missili palestinesi: Ultime notizie, Hamas e la jihad islamica chiede tregua e "cessate il fuoco". Riserva Netanyahu: convocato Consiglio di Difesa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 10:54:00 GMT)

Perisic via dall'Inter? / Ultime Notizie : José Mourinho lo chiama al Manchester United : Perisic via dall'Inter? Ultime notizie: José Mourinho lo chiama al Manchester United, dopo la finale dei Mondiali con la maglia della Croazia svelerà quale sarà il suo futuro.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:41:00 GMT)

BRESCIA - 17ENNE TURISTA VIOLENTATA DAL BRANCO/ Ultime Notizie : aggredito il fratello che voleva difenderla : BRESCIA, TURISTA danese stuprata in un parcheggio: Ultime notizie Lago di Garda, i carabinieri sulle tracce dei quattro responsabili, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:26:00 GMT)

Macerata - paziente stuprata da infermiere in ospedale/ Ultime Notizie - denuncia di una 30enne : preso colpevole : Macerata, paziente stuprata da infermiere in ospedale: Ultime notizie, la denuncia di una trentenne, le forze dell'ordine hanno già individuato il colpevole(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:48:00 GMT)