“Non lo capisce” Meghan Markle | la soffiata stavolta arriva dall’interno Facile

(Di giovedì 19 luglio 2018) Onori e oneri. Ecco che significa essere un membro della royal family. Dopo 6 mesi di fidanzamento e 2 di matrimonio deve aver capito, l’ultimata. Chi meglio dell’ex attrice 36enne ora duchessa del Sussex sa quanto sia difficile imparare le regole del protocollo? Praticamente non c’è occasione in cui i tabloid approfittino per smascherare quello o quell’altro strappo. Che sia un vestito poco adatto o un atteggiamento poco regale. Come il gesto di accavallare le gambe. Non si fa durante un evento ufficiale, a maggior ragione in presenza della regina. Il protocollo prevede che le gambe possano essere incrociate al massimo all’altezza della caviglia (qui Kate Middleton è maestra) oppure semplicemente inclinate su un lato. E, ancora, bisogna saper pesare le parole. O, ancora meglio, evitare di fare commenti. Regola chenon ha ...